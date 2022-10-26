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Arka Sokaklar 2.tanıtımıyla merak uyandırdı..

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#Arka Sokaklar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 11:24

Kanal D’nin cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın yayınlanan yeni tanıtımı merak uyandırdı.

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Dizinin yayınlanan 2.tanıtımında ekip Kadem'in sağ kolu Hasan'ı yakalamak için çaba harcarken kaybettikleri her vakit bir cana mal oluyor. Bir an önce yakalanması gereken Hasan, yanındaki adamlarla karşısına çıkan her şeyi yok ediyor.

Engin, ekip ile birlikte Kadem'in peşinde olan Yavuz Komiser’in sır dolu geçmişini araştırırken Yavuz'un bileğindeki dövme ise Engin'in dikkatini çekiyor. Yavuz’un sır dolu geçmişi ise merak konusu oluyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle her cuma saat 20.00'de Kanal D'de

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#Arka Sokaklar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon

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