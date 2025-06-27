Arka Sokaklar 19 yıldır zirvede

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D Media imzalı yapım, 19’uncu sezonunun son bölümüyle yine günün en çok izlenen dizisi oldu. Yasemin Allen ve Nail Kırmızıgül’ün de dahil olmasıyla kadrosunu güçlendiren “Arka Sokaklar”, nefes kesen sezon finaliyle sosyal medyada da gündem oldu.



Dizinin bu bölümüne, yaşadıkları evlat acısıyla yeniden sınanan Mesut ve Selin’in kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulmaları damga vurdu. Ekibin eski düşmanı Cevher Şanlı’nın kurduğu tuzak sonrası Selin’in vurulduğu dizide merak edilen sorular yeni sezonda yanıt bulacak. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi, ekibe yeni katılacak oyuncularla 20’nci sezonunda yine Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.