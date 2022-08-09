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Arka Sokaklar 17’nci sezonu ile yakında başlıyor…Kadroya beş yeni oyuncu…

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin
Arka Sokaklar 17’nci sezonu ile yakında başlıyor…Kadroya beş yeni oyuncu…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 10:48

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar 17’nci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

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Kanal D’nin ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Arka Sokaklar’ın yeni sezon çekimleri başladı.

 Kadroya beş yeni oyuncu…

 Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosuna beş yeni isim katıldı.

Arka Sokaklar 17’nci sezonu ile yakında başlıyor…Kadroya beş yeni oyuncu…

Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova dizinin 17’nci sezonuyla ekrana gelecek.

 Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

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 Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar 17’nci sezonu ve yeni oyuncularıyla yakında başlıyor…

 

 

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Zafer Ergin

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