Arka Sokaklar 600. son bölüme Ali'nin şehit olması damga vurdu! İşte Arka Sokaklar son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta cuma akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar'ın 600. son bölümünde Antalya'da Hüsnü ile ortak operasyonda Sniper olarak görev yapan Ali'nin ölümü gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Rıza Baba'nın evine düşen acı haberin ardından düzenlenen cenaze töreni duygu dolu anlara neden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 600. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerim Aslan ve Vildan, Ruslar ile yapacakları anlaşma için Antalya’ya gider. Hüsnü, Aslı ve Emre operasyon için Antalya’ya hareket eder. Antalya emniyet birimleri ile birlikte Ali’de operasyona katılır. Operasyonda acı dolu bir an yaşanır.

Mesut komiser, Harun’un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat’ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut’un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır.

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Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa’ya göndermek için Harun’u kullanır. Harun, Hamit’in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye’ye getirir.

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan’ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer’e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman’ı ortadan kaldırmak…

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman’ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer’in, Osman’dan vazgeçme niyeti yoktur.

Hakan’ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna’nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan’dan yardım ister. Suna’nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla’nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla’nın üstüne çeker.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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Kerim Aslan, Antalya'da ekibimize yakalanmaktan son anda kurtulmuştur; fakat bu sefer, anlaşma yaptığı Rus Mafyası ensesindedir. İki tarafın çekişmesi ağır kayıplara neden olunca ekibimizin yeni hedefi Rus mafyası olur. Leyla, hırsızlık suçundan dolayı Hakan'dan yardım istemektedir. Çalıştığı evdeki çalınan eşyalardan kendisinin sorumlu olmadığını anlatmaya çalışır. Müfettiş İdil'in, Mesut'a olan ilgisi Selin'i rahatsız eder. Ezgi ise, mobese görüntülerini tararken Cemal ile Buse'ye rastlar. Sorgu odasında Cemal'den açıklama beklerken Buse'den şok bir yanıt gelir.