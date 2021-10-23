Arka Sokaklar 600. son bölüme Ali'nin şehit olması damga vurdu! İşte Arka Sokaklar son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncudan acı haber geldiÜnlü oyuncudan acı haber geldi#Kemal Kuruçay
Ronaldo için olay sözler Bedelini ödedik, huzursuzluk...Ronaldo için olay sözler! 'Bedelini ödedik, huzursuzluk...'#Cristiano Ronaldo
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Bakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladıBakan Koca 19 yaş altı vaka oranını tek tek açıkladı#Koronavirüs
Erdoğan rakamları açıkladı ve hedefi ilan etti 75 milyar dolarErdoğan rakamları açıkladı ve hedefi ilan etti! 75 milyar dolar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik canavarlarının yarışı kazayla bitti Korkunç anlar kameradaTrafik canavarlarının yarışı kazayla bitti! Korkunç anlar kamerada#Otomobil Yarışı
Bill Gates Efes Antik Kentini gezdi... Üst düzey önlemler alındıBill Gates Efes Antik Kenti'ni gezdi... Üst düzey önlemler alındı#Bill Gates
Türkevi binasının önünde şüpheli paket paniğiTürkevi binasının önünde şüpheli paket paniği#Türkevi
34 kişi hayatını kaybetmişti Suruç davasında karar çıktı34 kişi hayatını kaybetmişti! Suruç davasında karar çıktı#Suruç
1543te Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış... Diyarbakırda büyük keşif1543'te Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış... Diyarbakır'da büyük keşif#Diyarbakır
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra... #Şampiyonlar Ligi
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Arka Sokaklar 600. son bölüme Ali'nin şehit olması damga vurdu! İşte Arka Sokaklar son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

#Arka Sokaklar#Kanal D#Televizyon
Arka Sokaklar 600. son bölüme Alinin şehit olması damga vurdu İşte Arka Sokaklar son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 600. son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 22 Ekim tarihli sın bölümünde Antalya Narkotik Şube ile ekibin ortak operasyon yapması dikkat çekti. Aksiyon dolu anların ekranlara yansıdığı Arka Sokaklar 600. son bölümde Çatışma sırasında Ali'nin vurularak şehit olması haftaya damga vurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından Arka Sokaklar son bölüm full HD yayınlandı. İşte, Arka Sokaklar 600. son bölüm izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Haberin Devamı

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta cuma akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar'ın 600. son bölümünde Antalya'da Hüsnü ile ortak operasyonda Sniper olarak görev yapan Ali'nin ölümü gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Rıza Baba'nın evine düşen acı haberin ardından düzenlenen cenaze töreni duygu dolu anlara neden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 600. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerim Aslan ve Vildan, Ruslar ile yapacakları anlaşma için Antalya’ya gider. Hüsnü, Aslı ve Emre operasyon için Antalya’ya hareket eder. Antalya emniyet birimleri ile birlikte Ali’de operasyona katılır. Operasyonda acı dolu bir an yaşanır.

Mesut komiser, Harun’un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat’ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut’un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır.

Haberin Devamı

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa’ya göndermek için Harun’u kullanır. Harun, Hamit’in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye’ye getirir.

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan’ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer’e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman’ı ortadan kaldırmak…

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman’ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer’in, Osman’dan vazgeçme niyeti yoktur.
Hakan’ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna’nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan’dan yardım ister. Suna’nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla’nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla’nın üstüne çeker.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberin Devamı

Kerim Aslan, Antalya'da ekibimize yakalanmaktan son anda kurtulmuştur; fakat bu sefer, anlaşma yaptığı Rus Mafyası ensesindedir. İki tarafın çekişmesi ağır kayıplara neden olunca ekibimizin yeni hedefi Rus mafyası olur. Leyla, hırsızlık suçundan dolayı Hakan'dan yardım istemektedir. Çalıştığı evdeki çalınan eşyalardan kendisinin sorumlu olmadığını anlatmaya çalışır. Müfettiş İdil'in, Mesut'a olan ilgisi Selin'i rahatsız eder. Ezgi ise, mobese görüntülerini tararken Cemal ile Buse'ye rastlar. Sorgu odasında Cemal'den açıklama beklerken Buse'den şok bir yanıt gelir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor