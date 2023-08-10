Arjantinli yazar Roberto Lapid'den Fadik Sevin Atasoy'a hayranlık imzası

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Fadik Sevin Atasoy, tiyatro, kısa film ve dizi çekimlerinden fırsat bulunca soluğu İspanya’da aldı.



Atasoy, rol aldığı ‘Kardeşlerim’ dizisinin İspanya’da gösterilmesiyle ülkede yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi. Sanatçı geçen gün ise İspanyolca öğrenmek için Barselona’ya gitti.



Yoğun bir ders programından arda kalan zamanlarını şehrin tarihi ve sanat mekanlarını gezen Atasoy, Arjantinli ünlü yazar Roberto Lapid ile de bir araya geldi. Yazar, son kitabı “Pasion Imperfecta”yı oyuncu için “hayranlığım ve minnertarlığımla” notuyla imzaladı. Atasoy, Lapid ile kitapları, tiyatro ve her iki ülkenin sanatsal yaklaşımlarını konuşup ünlü yazarı Türkiye’ye davet etti.