Arjantin halkı Türkçe karşıladı

Haberin Devamı

Oyuncu çift Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Latin hayranıyla tarihi Teatro Nacional Cervantes binasında bir araya geldi.

Brezilya, Venezuela, Paraguay, Peru’dan da birçok kişi oyuncuları görmek için mekânda hazır bulundu. Oyuncularla tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyenler binanın girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Çift, hayranlarından gelen soruları yanıtladı ve kendilerine hediye edilen Arjantin milli takım formasıyla da poz verdi.

Hayranların Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ile Türkçe konuşması dikkatlerden kaçmadı. Arjantinlilerin Türkçeyi Türk dizileri sayesinde öğrendiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

SAMİMİYET EVRENSELDİR

Serkan Çayoğlu, “18 saatte buraya geldik. Bir 18 saat daha yol giderim böyle karşılanacaksam” dedi.

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran oyuncu, İspanyolca bildiği kelimeler sorusuna şu yanıtı verdi:

“Şimdi fetih zamanı anlamına gelen ‘Es la hora de la conquista’ cümlesini biliyorum.” Özge Gürel de Türk dizilerinin yurtdışında bu kadar çok sevilmesinin nedenini şöyle açıkladı: “Samimiyet evrenseldir. Dizilerimizde duygular ön planda. Gerçek aşklar ve duygular dizilerimizi global hale getirdi.”