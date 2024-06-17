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Arjantin halkı Türkçe karşıladı

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#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#Arjantin
Arjantin halkı Türkçe karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 09:32

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te izdihama neden oldu. Türk dizileri sayesinde dilimizi öğrenen oyuncuların Arjantinli hayranları, ünlü çifti Türkçe bir şekilde karşıladı.

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Oyuncu çift Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Latin hayranıyla tarihi Teatro Nacional Cervantes binasında bir araya geldi.

Brezilya, Venezuela, Paraguay, Peru’dan da birçok kişi oyuncuları görmek için mekânda hazır bulundu. Oyuncularla tanışmak ve fotoğraf çektirmek isteyenler binanın girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Arjantin halkı Türkçe karşıladı

Çift, hayranlarından gelen soruları yanıtladı ve kendilerine hediye edilen Arjantin milli takım formasıyla da poz verdi.

Hayranların Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ile Türkçe konuşması dikkatlerden kaçmadı. Arjantinlilerin Türkçeyi Türk dizileri sayesinde öğrendiği ortaya çıktı.

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SAMİMİYET EVRENSELDİR

Serkan Çayoğlu, “18 saatte buraya geldik. Bir 18 saat daha yol giderim böyle karşılanacaksam” dedi.

“Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Fatih Sultan Mehmed’i canlandıran oyuncu, İspanyolca bildiği kelimeler sorusuna şu yanıtı verdi:

Arjantin halkı Türkçe karşıladı

“Şimdi fetih zamanı anlamına gelen ‘Es la hora de la conquista’ cümlesini biliyorum.” Özge Gürel de Türk dizilerinin yurtdışında bu kadar çok sevilmesinin nedenini şöyle açıkladı: “Samimiyet evrenseldir. Dizilerimizde duygular ön planda. Gerçek aşklar ve duygular dizilerimizi global hale getirdi.”

 

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#Özge Gürel#Serkan Çayoğlu#Arjantin

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