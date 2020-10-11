Arıza dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Arıza dizisi oyuncuları

Arıza dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Arıza dizisi izleyicileri yeni bölümleri yakından takip ediyorlar. Dizinin oyuncuları arasında Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek gibi isimler yer alıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Arıza dizisi oyuncuları arasında Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi isimler yer alıyor.

ALİ RIZA ALTAY (TOLGA SARITAŞ)

HALİDE GÜRKAN (AYÇA AYŞİN TURAN)

HAŞMET GÜRKAN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

BURAK ERSOYLU (OLGUN TOKER)

FUAT ERSOYLU (LEVENT CAN)

FÜSUN YILMAZ (DİLARA AKSÜYEK)

MUZAFFER CURA (MURAT DALTABAN)

HASAN KIRBAŞ (ALİ SEÇKİNER ALICI)

MERT ALTAY (YAĞIZ CAN KONYALI)

MELEK TEKİNOĞLU (YEŞİM SALKIM)

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir.

Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.