Arıza dizisi bitiyor mu? Final iddialarına yanıt bekleniyor
Show Tv’de yayın hayatına başlayan Arıza dizisi için final kararı verildi. Başroller,nde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza dizisinin nisan ayında final yapacağı iddia edildi. Peki, Arıza dizisi bitiyor mu? Dizi takipçileri final iddialarına yanıt bekleniyor
Arıza dizisi hayranlarına da kötü haber geldi. Arıza dizisi final kararı aldı. TV100'den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizi 30. bölümü ile birlikte veda edecek. Arıza’nın en son 27. bölümü yayınlanmıştı. Yani dizi üç bölüm sonra ekran macerasına son verecek.
27 BÖLÜMDE NE OLDU?
Melek, Haşmet’i karşısına alarak büyük sırrı açıklar; "Aileni katleden tetikçiler Murat ve Burak’tı" der. Aslan ise Ali Rıza’nın babasının telefonundan gelen sinyaller sayesinde bir adrese ulaşır. Adrese gittikleri zaman ise ortalık birbirine girer ve acı bir sürpriz ile karşılaşırlar.