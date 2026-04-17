Arif yıllar sonra Ceku’ya kavuştu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 07:41

BİLİMKURGU komedi türündeki ‘GORA’ serisinin yeni filmi ‘GORA 4 GORA’ için hazırlıklarını sürdüren Cem Yılmaz, projede yer alacak oyuncularla fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak sevenlerinin ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.

 Ünlü komedyen son olarak serinin ‘Prenses Ceku’su Özge Özberk’le fotoğrafını Instagram’da yayınladı. Cem Yılmaz, 2004 yapımı ‘GORA’, 2008 tarihli ‘AROG’ ve 2018’de vizyona giren ‘Arif v 216’ filmlerinde de birlikte rol aldığı Özge Özberk’le fotoğrafını “Ceku ve Ben” notuyla sayfasına ekledi.

Cem Yılmaz’ın uzaylılar tarafından kaçırılan Arif Işık karakterine hayat verdiği seride Özge Özberk ‘Prenses Ceku’ rolünde.

 

