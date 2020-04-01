Arif Verimli ve Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok, ayrıldılar mı? Arif Verimli ve Rahmi Özkan kaç yaşında?
Prof. Dr. Arif Verimli Arif Verimli ve Avukat Rahmi Özkan’ın ekranlarda olmaması soru işaretlerine neden oldu. ATV'de yayınlan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yorumcuları Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli'nin bir süredir programda yer almadığı görüldü. Peki, Arif Verimli ve Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla özdeşleşen Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli’nin bir süredir ekranlarda yer almadığını gören program takipçileri ikilinin programdan ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. Yaşanan gelişmeleri yorumlayan ve Müge Anlı ekibiyle birlikte olayları aydınlatmaya çalışan Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli, programa ara verdi. Peki, Arif Verimli ve Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok, ayrıldılar mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 66 yaşındaki Arif Verimli ve 81 yaşındaki Rahmi Özkan Müge Anlı yayınında yer almıyor.
Verimli'den açıklama yaptı
Twitter hesabından açıklama yapan Arif Verimli; "66 yaşındayım. Devletimizin, Hukukun ve Sağlık Bakanımızın asla sözünden çıkmayacak insanlardanım. Muayenehanemi zaten kapatmıştım. Çalışma arkadaşlarımla evden çalışacağız. Buradan yazarım sıkılınca" dedi.
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