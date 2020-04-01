Arif Verimli ve Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok, ayrıldılar mı? Arif Verimli ve Rahmi Özkan kaç yaşında?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla özdeşleşen Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli’nin bir süredir ekranlarda yer almadığını gören program takipçileri ikilinin programdan ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. Yaşanan gelişmeleri yorumlayan ve Müge Anlı ekibiyle birlikte olayları aydınlatmaya çalışan Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli, programa ara verdi. Peki, Arif Verimli ve Rahmi Özkan Müge Anlı programında neden yok, ayrıldılar mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 66 yaşındaki Arif Verimli ve 81 yaşındaki Rahmi Özkan Müge Anlı yayınında yer almıyor.

Verimli'den açıklama yaptı



Twitter hesabından açıklama yapan Arif Verimli; "66 yaşındayım. Devletimizin, Hukukun ve Sağlık Bakanımızın asla sözünden çıkmayacak insanlardanım. Muayenehanemi zaten kapatmıştım. Çalışma arkadaşlarımla evden çalışacağız. Buradan yazarım sıkılınca" dedi.