Arif V 216 oyuncuları kim, nerede çekildi? Arif V 216 filmi konusu ve özeti

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Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı komedi filmi Arif V 216 oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Arif V 216 oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte Arif V 216 filmi konusu ve merak edilenler...

ARİF V 216 KONUSU NEDİR?

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif’in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216’dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216’yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216’yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

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ARİF V 216 OYUNCULARI KİM?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı filmde , Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Özge Özberk, Kerem Alışık, Ediz Hun, Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal, Mert Fırat, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Ahu Yağtu gibi oyuncular yer alıyor.

ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?

Arif V 216 filmi İstanbul'un farklı ilçelerinde; Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz'da çekildi.