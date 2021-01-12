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Televizyon
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Arif Susam kimdir, kaç yaşında? İşte Arif Susam'ın hayatıyla ilgili bilgiler

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Arif Susam kimdir, kaç yaşında? İşte Arif Susam'ın hayatıyla ilgili bilgiler
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Arif Susam, “Best of Arif Susam” çalışmasıyla gündeme geldi. 1982 yılında sahne almaya başlayan Arif Susam, şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. Peki, Arif Susam kimdir, kaç yaşında? İşte Arif Susam'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

Türk taverna müziği şarkıcısı Arif Susam, 1956 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 

Orkestra şefliği de yapan Arif Susam, 8 yıl klasik batı müziği eğitimi aldı.. Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıttır ve canlı performans atmosferini yansıtır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlüdür. 

Askerliğini Yeniköy Orduevi'nde orkestra şefi olarak yaptı. 1982 yılında sahne almaya başladı. 1984'te ilk albümü olan Efsane Aşk'ı çıkardı. Ayrıca Cengiz Kurtoğlu'yla birlikte Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçılarındandır. 1986 yılında çıkarmış olduğu Tavernada Yıldönümü adlı kaseti Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştır. O yıllara Arif Susam'ın altın yılları denilebilir.

Arif Susam 1980'den bu yana Perihan Susam ile evlidir. 

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