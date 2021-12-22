Arem Yüce kimdir? MasterChef 2020 sezonunun iddialı isimleri arasındaydı

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MasterChef 2021 sezonunun Antalya bölümü konuklarından biri de Arem Yüce oldu. Tanıtımlarda görülen ve adı geçen Arem'in hayatıyla ilgili bilgiler yeniden merak konusu oldu.

Arem Yüce kimdir?

MasterChef 2020 yarışmacılarından biri olan Arem Yüce 23 yaşında. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmeci. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden mezun olan yarışmacı, ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı.



Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu. Elemelerin ardından ilk 16’ya giremeyen Yüce, daha sonra yedeklerden yarışmaya katılmıştı.