×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Arda Türkmen sezonu açıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Türkmen#Arda’Nın Mutfağı#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 09:52

“Keşfet, pişir, ye” sloganı ile 15 sezondur devam eden Arda’nın Mutfağı, 16’ncı sezonunda da Kanal D’de. Arda’nın Mutfağı bu sezonunda da evlerde yaşanan “Bugün ne pişirsem?” sorusuna her cumartesi olduğu gibi farklı tariflerle Kanal D ekranlarından yanıt verecek.

Haberin Devamı

MUTFAĞINIZDA ŞEF SİZSİNİZ!

Arda Türkmen, yiyecek-içecek sektöründeki deneyimlerini, hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde kendine has üslubu ve sunum tarzıyla izleyicilerle paylaşacak. Arda’nın Mutfağı her cumartesi yepyeni tariflerle, etrafınızdan bulabileceğiniz basit malzemelerle sıra dışı lezzetler hazırlamaya devam edecek. “Mutfağınızda şef sizsiniz” mottosuyla yıllardır evlerinize konuk olan Arda Türkmen, yine birbirinden ilginç, lezzetli tarifler, farklı sunumlarla mutfağınıza misafir olacak.

Arda Türkmen sezonu açıyor


FERSOY ÇİFTİ İLE OMUZ OMUZA

Arda Türkmen’in hafta sonlarına renk katan programlarından Arda ile Omuz Omuza ise yeni yayın dönemini çifte konukla açacak. Pazar günü ekrana gelecek bölümde ünlü şef, ekranların sevilen isimlerinden Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti ile keyifli ve lezzet dolu bir rekabete girişecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Türkmen#Arda’Nın Mutfağı#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!