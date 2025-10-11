Arda Türkmen sezonu açıyor!

Haberin Devamı

MUTFAĞINIZDA ŞEF SİZSİNİZ!

Arda Türkmen, yiyecek-içecek sektöründeki deneyimlerini, hazırladığı birbirinden lezzetli yemekler eşliğinde kendine has üslubu ve sunum tarzıyla izleyicilerle paylaşacak. Arda’nın Mutfağı her cumartesi yepyeni tariflerle, etrafınızdan bulabileceğiniz basit malzemelerle sıra dışı lezzetler hazırlamaya devam edecek. “Mutfağınızda şef sizsiniz” mottosuyla yıllardır evlerinize konuk olan Arda Türkmen, yine birbirinden ilginç, lezzetli tarifler, farklı sunumlarla mutfağınıza misafir olacak.

Arda Türkmen’in hafta sonlarına renk katan programlarından Arda ile Omuz Omuza ise yeni yayın dönemini çifte konukla açacak. Pazar günü ekrana gelecek bölümde ünlü şef, ekranların sevilen isimlerinden Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti ile keyifli ve lezzet dolu bir rekabete girişecek.