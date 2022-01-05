Arda Türkmen duyurdu: İtibar etmeyin… Restoranının sosyal medya hesabı hacklendi

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Arda Türkmen’in Karaköy’de faaliyet gösteren ve binlerce takipçisi bulunan restoranının Instagram hesabı hackerlerın eline geçti. Takipçilerin mesajları ardından Arda Türkmen’den uyarı geldi. Ünlü şef, “Arkadaşlar Mükellef’in sayfası hacklendi, sahtekarlar ondan bundan para istiyorlar. Biz konuya müdahale ediyoruz da sizden hala gerçekten bu dedikleriniz doğru mu? Bunları yazan Arda Şef siz misiniz? Gibi mesajlar geliyor. Yani bazen hakikaten hayret ediyorum. Tabi ki ben değilim bu sahtekarlara kanmayın o mesajlara itibar etmeyin” sözleriyle takipçilerini uyardı.