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Arda Kural: 5 yıl sonra zengin olacağım

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#Arda Kural#Oyuncu#Yerli Leonardo Dicaprio
Arda Kural: 5 yıl sonra zengin olacağım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 15:08

2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan, verdiği röportajlarda bu benzerliğiyle tanınmasından rahatsız olduğunu belirten Arda Kural, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk oldu.

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 Arda Kural sağlık durumunu, hayallerini ve geleceğe dair planlarını anlattı.

 IQ'UM YÜKSEK

'Beni anlamayan bir çevrede ısrarla kalmak psikolojimi bozdu' diyen Arda Kural, şunları söyledi:

"Sesler görüntüler vardı geçti. Küçük düşünceler zamanla büyük boyutlara varıyor. Çok fazla boyutsal düşünce kafamı karıştırdı. Üstün düşünme sonucu yalnızlaştım. Çocukluğumdan beri yıldızım ve IQ yüksekti. Çok düşünmek zarar veriyor. Tüm sorun bu. Allah olmasa çok mutsuz olurdum."

Arda Kural: 5 yıl sonra zengin olacağım

 AŞK ŞEYTANİ BİR ŞEY

Aşkın şeytani bir şey olduğunu söyleyen Arda Kural "Tek taraflı bir aşk yaşadım. Aşk iki kişinin birbirine ait olması değil, ait olmaması oluyor. Aşk şeytani birşey. Bencil bir duygu. Flörtözüm ama 15 yıldır aşk yok hayatımda. Allah aşkı için yanıp tutuştum. İslam felsefesini araştırdım. Namaz kıldım. Kuran-ı Kerim okudum." dedi.

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Arda Kural: 5 yıl sonra zengin olacağım

 5 YIL İÇİNDE ZENGİN OLACAĞIM

Arda Kural, gelecek planlarından da behsetti ve " Madencilik ile ilgileniyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği yapmak istiyorum. Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. 5 yıl Zengin olacağım." dedi.

Arda Kural: 5 yıl sonra zengin olacağım

OYUNCULUĞU BAŞARAMADIM

Oyunculuğu başaramadığını düşünen Arda Kural " Artistlik bana göre değil. Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak temiz kalmak tuttunmak zor." diye konuştu.

Arda Kural: 5 yıl sonra zengin olacağım

EVLİLİĞE HAYIR AMA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİM

Evliliğe uzak olduğunu söyleyen Arda Kural, "Evlilik bana uzak. Ama bir çocuğum olsun isterdim." dedi.

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#Arda Kural#Oyuncu#Yerli Leonardo Dicaprio

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