Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Jülide Ateş kimdir?

Jülide Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızı olarak 1971'de Elazığ'da doğdu. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1990'da yapılan yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimine 1992'de Star Haber'i sunmaya başladı. 2000'de Türk Dil Kurumu tarafından "Onur Ödülü" aldı. Çeşitli kanallarda spikerlik ve sunuculuk deneyimi bulunan Jülide Ateş, kariyerini sürdürüyor.

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