Arçelik, LG, NEXT, Philips, Samsung TRT 1 BİSS Key nasıl girilir?

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TRT 1 BISS Key kodu NEXT uydu alıcısı, Arçelik, LG, Philips ve Samsung marka televizyonlara nasıl girileceği ile merak ediliyor. Her marka ve modelde menü ve adımlar biraz farklı olabilir ve aşağıdaki bilgiler, temel televizyon yazılımları dikkate alınarak yazılmıştır. Bu nedenle kullanım kılavuzuna başvurmanız da faydalı olacaktır.

TRT 1 BİSS KEY ŞİFRESİ NEDİR?

Eğer uydu alıcınızda BISS şifresi girme imkanı varsa aşağıdaki şifreyi deneyebilirsiniz;

Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

ARÇELİK TV BİSS KEY GİRİŞİ:

Menüye Girin: Uzaktan kumanda ile “Menü” tuşuna basın. Kurulum veya Ayarlar: "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsüne girin. Şifre Ayarları: "Şifre Ayarları" veya "Şifre Girişi" menüsünü bulun. BISS Anahtarları: "BISS Keys" veya "CA Ayarları" seçeneğini bulun. TRT 1 BISS Key Girişi: Yeni bir anahtar ekleyin veya mevcut olanı düzenleyin. TRT 1'in frekans bilgilerini ve BISS Key'i girin.

LG TV BİSS KEY GİRİŞİ:

Menüye Girin: Uzaktan kumanda ile “Ayarlar” tuşuna basın. Uydu veya Şifre Ayarları: "Tüm Ayarlar" > "Kanal Ayarları" > "Uydu Ayarları" veya "Şifre Ayarları". Şifre Yönetimi: "CA Modülü Ayarları" veya "Şifre Yönetimi" bölümüne girin. BISS Anahtarları: "BISS Keys" bölümüne girin. TRT 1 BISS Key Girişi: Yeni anahtar ekleyin veya mevcut olanı düzenleyin. TRT 1'in frekans bilgilerini ve BISS Key'i girin.

NEXT UYDU ALICISI BİSS KEY GİRİŞİ:

Menüye Girin: Uzaktan kumanda ile “Menü” tuşuna basın. Kurulum: "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsüne girin. Şifre Ayarları: "Şifre Girişi" veya "CA Ayarları" bölümüne girin. BISS Keys: "BISS Keys" veya "BISS Key Girişi" bölümüne girin. TRT 1 BISS Key Girişi: TRT 1'in frekans bilgilerini ve BISS Key'i girin.

Bunlar olmaz ise Menü+ cihaz bilgisi üzerindeyken kırmızı tuşa basın. Şifre istenen ekranda uydunuzun şifresini girin, kanal üzerine geri gelip ınf+ tuşuna basın. BİSS menüsü gelecektir.

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PHİLİPS TV BİSS KEY GİRİŞİ:

Menüye Girin: Uzaktan kumanda ile “Ev” veya “Menü” tuşuna basın. Ayarlar: "Ayarlar" > "Tüm Ayarlar" > "Kanal Ayarları" bölümüne girin. Şifre Ayarları: "Şifre Girişi" veya "CA Modülü Ayarları" bölümüne girin. BISS Keys: "BISS Keys" bölümüne girin. TRT 1 BISS Key Girişi: TRT 1'in frekans bilgilerini ve BISS Key'i girin.

SAMSUNG TV BİSS KEY GİRİŞİ: