Çağan Efe Ak: Aras’la benzer yönlerimiz var

“ÇEKİMLER ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR”

Bodrum’daki çekimlerin keyifli geçtiğini söyleyen Çağan Efe Ak, ekip olarak kısa sürede kaynaştıklarını belirtti. Genç oyuncu, dizinin hikâyesini ise şöyle anlattı: Daha 17, bir ağabeyin kardeşini bulmaya hayatını adamasını anlatıyor. Aras, onu bulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bulabilecek mi, bulamayacak mı hep birlikte göreceğiz.

“AİLE BAĞLARI VE AŞK HİKAYESİ”

Dizinin hikâyesinde aşk ve aile bağlarının da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ak, “Aras’ın kardeşi için verdiği mücadele ve aşk hikâyesi izleyiciyi etkileyecek” ifadelerini kullandı.

“ARAS’LA BENZER YÖNLERİMİZ VAR”

Canlandırdığı Aras karakteriyle ortak noktaları olduğunu dile getiren genç oyuncu, “Kardeş sevgisi, azim ve hırs konusunda Aras’la benzer yönlerimiz var. Bu yüzden rolü hızlı benimsedim” dedi.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Bodrum’da çekilen, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17’nin kadrosunda; Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

Pastel Film imzası taşıyan, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.