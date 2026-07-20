Aras'ın büyük savaşı... Akkaya ailesi köşeye sıkıştı!

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DENİZ YIKILDI

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Daha 17'de kimsesiz gençlere yardım için düzenlenen defileye sevgili rolü yaparak el ele gelen Aras ve Leyla'yı gören Deniz büyük bir yıkım yaşadı. Gözyaşlarını kimse görmesin diye içeri kaçan Deniz, yanlışlıkla Teoman'ın odasına girdi. Teoman ise öfkesine hakim olamadı ve arkadaşlarını da yanına alıp Aras'ı darp etti.

DARP OLAYI BASINA SIZDI

Defile sırasında yaşanan darp olayı, o an orada bulunan kişiler tarafından basına sızdırıldı. Kısa sürede gündem olan görüntüler nedeniyle Akkaya ailesi büyük tepki gördü. Yardım gecesinde yaşanan şiddet olayı ailenin itibarını zedeledi. İmajlarını düzeltmek isteyen Akkayalar, Aras'la birlikte röportaj yapmaya karar verdi.

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ARAS SERHAT'I ÖLÜMDEN KURTARDI

Bu sırada hastanede Serhat'ın yattığı katta olağandışı hareketlilik fark eden Metin, durumu Aras'a bildirdi. Serhat'ın öldürüleceğini anlayan Aras, hastaneye yetişerek kardeşinin yerini bilen tek kişiyi ölümün kıyısından kurtardı.

ARAS'IN GERÇEKLERE ULAŞMA ÇABASI

Defilede yaşanan olaylar nedeniyle eleştirilen Akkaya ailesi, kamuoyundaki olumsuz algıyı değiştirmek için Aras'tan destek istedi. Leyla, Aras'ın bu teklifi kabul etmesini istemese de Aras, Akkaya Konağı'na girmenin ve gerçeklere ulaşmanın tek yolunun bu röportaj olduğunu düşünerek teklifi kabul etti.

DENİZ'DEN ARAS'A AŞK İTİRAFI

Deniz'in Aras'a yazdığı aşk mektubunu tehdit unsuru olarak kullanan Teoman, onu yemeğe çıkardı. Buluşmanın hemen ardından Aras'ın karşısına çıkan Deniz, duygularını daha fazla saklamayarak ona aşkını ilan etti.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ

Daha 17, Tüm Kişiler'de 6.23 reyting ve 24.48 izlenme payı, AB'de 4.58 reyting ve 17.83 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 4.99 reyting ve 19.23 izlenme payı elde ederek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

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Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.