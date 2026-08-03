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Aras köşeye sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#KANAL D
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 12:08

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, gerilim ve aksiyon dolu bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Aras, yıllardır peşinden koştuğu gerçeğe yaklaşırken kendisini ve Leyla'yı büyük bir tehlikenin içine attı.

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ŞEBNEM'DEN KRİTİK HAMLE

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Daha 17'de Aras'tan kurtulmaya çalışan Şebnem bu kez hedefini değiştirdi ve Özlem'e icra göndererek baskıyı artırdı.

Borcu kapatabilmek için annesinden habersiz otomobili satmaya çalışan Barış ise dolandırıcıların tuzağına düştü ve aracı kaptırdı. Yaşananlar Aras'ın çevresindeki herkesin giderek daha büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

Aras köşeye sıkıştı

LEYLA ARAS'A HESAP SORUYOR!

Dolandırıcıların peşine düşerek aracı bulmayı başaran Aras'ın karşısına, artık tüm gerçekleri öğrenmek isteyen Leyla çıktı. Ancak ikilinin hesaplaşması yarım kaldı.

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Aras'ın karşısındaki adamlar yaşanan arbede sonrası kaçmaya çalışan Aras ile Leyla'nın içinde bulunduğu araca çarparak korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kaza sırasında şoka giren Aras'ın ağzından dökülen "Demir" ismi ise finalin çarpıcı sahnelerinden biri oldu. Aras'ın sırrının peşinde olan Leyla da Demir ismini duydu.

Aras köşeye sıkıştı

YİNE GECENİN BİRİNCİSİ

Daha 17, Tüm Kişiler'de 6.56 reyting ve 29.84 izlenme payı, AB'de 5.38 reyting ve 27.31 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5.54 reyting ve 26.05 izlenme payı elde ederek gecenin birincisi oldu.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Aras köşeye sıkıştı

 

 

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#Daha 17#Kanal D#KANAL D

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