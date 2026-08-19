×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aras, kardeşinin ses kayıtlarını buldu

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 14:16

Kanal D dizisi Daha 17'de tempo yükseliyor. Aras'ın (Çağan Efe Ak), Teoman'ın (Ata Yaşat) psikoloğuna ulaşıp kendisini başka biri olarak tanıtması, heyecanı zirveye taşıdı. Kardeşine ait ses kayıtlarına ulaşması ise onu bulma yolunda önemli bir adım oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kanal D dizisi Daha 17'de tempo yükseliyor. Aras'ın (Çağan Efe Ak), Teoman'ın (Ata Yaşat) psikoloğuna ulaşıp kendisini başka biri olarak tanıtması, heyecanı zirveye taşıdı. Kardeşine ait ses kayıtlarına ulaşması ise onu bulma yolunda önemli bir adım oldu.

Aras, kardeşinin ses kayıtlarını buldu


 ARAS'I VE İZLEYENLERİ AĞLATTI

Pazar akşamları ekrana gelen Daha 17'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Aras'ın, Teoman'ın psikoloğuyla buluştuğu sahneler dikkat çekti. Kendini Erkan olarak tanıtan Aras'ın, merak ettiği sorulara yanıtlar aldığı görüldü. Tanıtımda, o sırada klinikte bulunan Şebnem'in (Nesrin Cavadzade) odaya giriş anı yürekleri ağızlara getirdi. Fragmanın finalinde Aras'ın, Demir'e ait ses kayıtlarına ulaşıp o kayıtları dinlediği anlar hem onu hem izleyenleri ağlattı.

Haberin Devamı

Aras, kardeşinin ses kayıtlarını buldu


 "KARDEŞİMDEN ASLA VAZGEÇMEM"

Tanıtımın devamında, doğdukları evde geçmişleriyle yüzleşen Teoman ve Leyla'nın (Ceren Ayruk) diyaloğu dikkat çekti. Teoman'ın, "Hep kendimi sorguluyordum. Babam benden neden nefret ediyor diye. Meğer sebebi buymuş" sözleri hem Leyla'nın hem de izleyicilerin yüreğine dokundu. Leyla'nın, "Senden nefret eden kişi beni de kaybetmiş demektir. Çünkü ben kardeşimden asla vazgeçmem" sözleri duygu fırtınası estirdi.

Aras, kardeşinin ses kayıtlarını buldu


 PAZAR AKŞAMLARI KANAL D'DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Daha 17#Çağan Efe Ak#Ata Yaşat

BAKMADAN GEÇME!