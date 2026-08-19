Aras, kardeşinin ses kayıtlarını buldu

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Kanal D dizisi Daha 17'de tempo yükseliyor. Aras'ın (Çağan Efe Ak), Teoman'ın (Ata Yaşat) psikoloğuna ulaşıp kendisini başka biri olarak tanıtması, heyecanı zirveye taşıdı. Kardeşine ait ses kayıtlarına ulaşması ise onu bulma yolunda önemli bir adım oldu.

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Pazar akşamları ekrana gelen Daha 17'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Aras'ın, Teoman'ın psikoloğuyla buluştuğu sahneler dikkat çekti. Kendini Erkan olarak tanıtan Aras'ın, merak ettiği sorulara yanıtlar aldığı görüldü. Tanıtımda, o sırada klinikte bulunan Şebnem'in (Nesrin Cavadzade) odaya giriş anı yürekleri ağızlara getirdi. Fragmanın finalinde Aras'ın, Demir'e ait ses kayıtlarına ulaşıp o kayıtları dinlediği anlar hem onu hem izleyenleri ağlattı.

Tanıtımın devamında, doğdukları evde geçmişleriyle yüzleşen Teoman ve Leyla'nın (Ceren Ayruk) diyaloğu dikkat çekti. Teoman'ın, "Hep kendimi sorguluyordum. Babam benden neden nefret ediyor diye. Meğer sebebi buymuş" sözleri hem Leyla'nın hem de izleyicilerin yüreğine dokundu. Leyla'nın, "Senden nefret eden kişi beni de kaybetmiş demektir. Çünkü ben kardeşimden asla vazgeçmem" sözleri duygu fırtınası estirdi.