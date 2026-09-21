Aras kalbinden vuruldu... Zirvenin adı: Daha 17

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KURŞUNUN ÖNÜNE ATLADI

Daha 17, 17’nci bölümünde izleyicilerin yüreklerini ağza getirdi. Serhat’ı öldüren adamın villanın etrafında dolaşmasıyla başlayan olaylar felaketle sonuçlandı. Leyla adamı fark edince Teoman peşine düştü. Kardeşinin arkasından giden Aras, ona silah doğrultulduğunu görünce düşünmeden kurşunun önüne atladı ve Teoman’ın kollarında kanlar içinde kaldı.

DENİZ KIZI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Deniz’in, Teoman’ın Aras’ın kardeşi olduğunu öğrendiği Daha 17, tüm izleyici kategorilerinde günü yine birinci tamamladı.

Tüm Kişiler kategorisinde 7,05 izlenme oranı ve 23,50 izlenme payı reyting yarışında liderliği getirdi. Sevilen yapımın AB kategorisindeki izlenme oranı 6,00 olarak ölçülürken, izlenme payı 2,63; 20+ABC1 kategorisindeki izlenme oranı ise 6,86, izlenme payı da 21,71 olarak kaydedildi.

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Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları saat 20.00’de Kanal D’de.