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Aras kalbinden vuruldu... Zirvenin adı: Daha 17

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Kanal D#Aras
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 11:03

Kanal D’de yayınlanan Daha 17, 17’nci bölümüyle ekranda duygu fırtınası estirdi. Kardeşini bulan Aras, onu kurtarmak için kurşunun önüne atladı. Aras’ın, gerçeği açıklayamadan ölümün eşiğine gelmesi izleyenleri kalbinden vurdu.

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KURŞUNUN ÖNÜNE ATLADI

Daha 17, 17’nci bölümünde izleyicilerin yüreklerini ağza getirdi. Serhat’ı öldüren adamın villanın etrafında dolaşmasıyla başlayan olaylar felaketle sonuçlandı. Leyla adamı fark edince Teoman peşine düştü. Kardeşinin arkasından giden Aras, ona silah doğrultulduğunu görünce düşünmeden kurşunun önüne atladı ve Teoman’ın kollarında kanlar içinde kaldı.

Aras kalbinden vuruldu... Zirvenin adı: Daha 17

DENİZ KIZI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Deniz’in, Teoman’ın Aras’ın kardeşi olduğunu öğrendiği Daha 17, tüm izleyici kategorilerinde günü yine birinci tamamladı.

Tüm Kişiler kategorisinde 7,05 izlenme oranı ve 23,50 izlenme payı reyting yarışında liderliği getirdi. Sevilen yapımın AB kategorisindeki izlenme oranı 6,00 olarak ölçülürken, izlenme payı 2,63; 20+ABC1 kategorisindeki izlenme oranı ise 6,86, izlenme payı da 21,71 olarak kaydedildi.

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Aras kalbinden vuruldu... Zirvenin adı: Daha 17

Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları saat 20.00’de Kanal D’de.

 

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#Daha 17#Kanal D#Aras

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