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Aras iki aşk arasında

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Aras#Leyla
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 11:23

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Daha 17’nin üçüncü bölümünden yeni tanıtım yayınlandı. Leyla the Band’in “Yokluğunda” şarkısının eşlik ettiği fragmanda aşk, gözyaşı, entrika ve gerilim zirveye çıktı.

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“O SERSERİ İLE GÖRÜŞMEYECEKSİN”

Pazar akşamlarının yeni alışkanlığı Daha 17’de tempo yükseliyor. Üçüncü bölümün ikinci fragmanında, Aras’a (Çağan Efe Ak) giderek daha fazla kapılan Leyla (Ceren Ayruk) ve Deniz (Helin Elveren) cephesinde aşk rüzgârının kasırgaya dönüştüğü görüldü.

Aras iki aşk arasında

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Şebnem’in (Nesrin Cavadzade) “O uğruna aileni yok saydığın serseri ile bir daha görüşmeyeceksin!” çıkışı, yaşanacak gerilimin fitilini ateşledi. Leyla’nın “Ben Aras yokmuş gibi nasıl yaşayacağım?” isyanı ise izleyicinin kalbine dokundu.

DENİZ, ARAS’IN MANİTASI!

Aras iki aşk arasında

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Okulda çıkan Deniz (Helin Elveren) ile Aras’ın (Çağan Efe Ak) manita oldukları söylentisi Leyla’ya (Ceren Ayruk) ikinci darbeyi vurdu. O sırada duyulan “Zengin kız fakir oğlan masalı gerçek olmamış. Ve maalesef her seferinde aşk kaybetmiş” cümlesi ile Leyla’nın gözyaşları yaşanacaklara dair endişeyi artırdı. Leyla the Band’in “Yokluğunda” şarkısının eşlik ettiği sahne, duygusal yoğunluğu zirveye taşıdı.

“SENİ KARDEŞİN BİLE SEVMİYOR”

Aras iki aşk arasında

Fragmanın devamında Deniz’in (Helin Elveren) sözleri çatışmayı zirveye taşıdı. “Sen, Aras’ın sahip olduğu hiçbir şeye sahip olamayacaksın! Çünkü seni kendi kardeşin bile sevmiyor” sözü Teoman’ı (Ata Yaşat) daha da hırslandırdı. Final sahnesinde Leyla’nın (Ceren Ayruk) “Onlarla baş etmenin tek yolu; savaşmayı göze alabilmek” diyerek Aras’tan vazgeçmeyeceğini ortaya koyması Daha 17 izleyicilerini umutlandırdı.

Aras iki aşk arasında

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

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#Daha 17#Aras#Leyla

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