Aras iki aşk arasında

Haberin Devamı

“O SERSERİ İLE GÖRÜŞMEYECEKSİN”

Pazar akşamlarının yeni alışkanlığı Daha 17’de tempo yükseliyor. Üçüncü bölümün ikinci fragmanında, Aras’a (Çağan Efe Ak) giderek daha fazla kapılan Leyla (Ceren Ayruk) ve Deniz (Helin Elveren) cephesinde aşk rüzgârının kasırgaya dönüştüğü görüldü.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Şebnem’in (Nesrin Cavadzade) “O uğruna aileni yok saydığın serseri ile bir daha görüşmeyeceksin!” çıkışı, yaşanacak gerilimin fitilini ateşledi. Leyla’nın “Ben Aras yokmuş gibi nasıl yaşayacağım?” isyanı ise izleyicinin kalbine dokundu.

DENİZ, ARAS’IN MANİTASI!





Haberin Devamı

Okulda çıkan Deniz (Helin Elveren) ile Aras’ın (Çağan Efe Ak) manita oldukları söylentisi Leyla’ya (Ceren Ayruk) ikinci darbeyi vurdu. O sırada duyulan “Zengin kız fakir oğlan masalı gerçek olmamış. Ve maalesef her seferinde aşk kaybetmiş” cümlesi ile Leyla’nın gözyaşları yaşanacaklara dair endişeyi artırdı. Leyla the Band’in “Yokluğunda” şarkısının eşlik ettiği sahne, duygusal yoğunluğu zirveye taşıdı.

“SENİ KARDEŞİN BİLE SEVMİYOR”





Fragmanın devamında Deniz’in (Helin Elveren) sözleri çatışmayı zirveye taşıdı. “Sen, Aras’ın sahip olduğu hiçbir şeye sahip olamayacaksın! Çünkü seni kendi kardeşin bile sevmiyor” sözü Teoman’ı (Ata Yaşat) daha da hırslandırdı. Final sahnesinde Leyla’nın (Ceren Ayruk) “Onlarla baş etmenin tek yolu; savaşmayı göze alabilmek” diyerek Aras’tan vazgeçmeyeceğini ortaya koyması Daha 17 izleyicilerini umutlandırdı.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.