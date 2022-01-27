Arapsaçı filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Arapsaçı filminin konusu

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Arapsaçı filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren Arapsaçı filminin başrollerini Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu paylaşıyor. Üçlüye kadroda Köksal Engür, Ayhan Taş, Burak Satıbol eşlik ediyor.

Arapsaçı Filmi Konusu



Film, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor.

Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.