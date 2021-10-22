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Arapsaçı filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Arapsaçı filmi oyuncuları

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Arapsaçı filmi konusu nedir, nerede çekildi İşte Arapsaçı filmi oyuncuları

Bu akşam bir kez daha izleyicisiyle televizyon ekranlarında buluşacak olan Arapsaçı filmi konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Ömer Faruk Yardımcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Arapsaçı, 30 Mart 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki Arapsaçı filmi konusu ne, nerede çekildi? İşte Arapsaçı filmi oyuncuları ve merak edilenler...

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Star TV ekranlarında bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak olan Arapsaçı filmi konusu ve oyuncuları ile birlikte nerede çekildi sorusu da gündemde yer alıyor. İzleyiciye kahkaha dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanan Arapsaçı filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

ARAPSAÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Elden ele gezen bir ceket, hayatları kökünden değiştirebilir mi?” sorusunda yola çıkan Arapsaçı, filminin başrollerini Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu üstleniyor. Filmin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilmişti.

ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU

Arapsaçı filmi, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor.

Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.

ARAPSAÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Arapsaçı filmi oyuncuları arasında Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Köksal Engür, Cihan Ercan, Zeynep Kankonde gibi önemli isimler yer alıyor.

 

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