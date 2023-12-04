×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Arap Kadri ve Tarzan’ın köyü

Güncelleme Tarihi:

#Arap Kadri#Arap Kadri Ve Tarzan#Ahmet Mümtaz Taylan
Arap Kadri ve Tarzan’ın köyü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 08:57

Merakla beklenen “Arap Kadri ve Tarzan” filmi için geri sayım başladı. Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı film için İstanbul’a yakın bir ormanda 3 aylık yoğun bir tasarım ve yapım aşamasından sonra büyük bir köy inşa edildi.

Haberin Devamı

70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan “Arap Kadri ve Tarzan” karikatürleri sinema filmi oluyor.

Yönetmenliğini Emre Kavuk’un, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı ve Melis İşiten’in üstlendiği filmin çekimlerine başlandı.

Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken “Arap Kadri ve Tarzan”ın çekimleri için İstanbul’a yakın bir ormanda büyük bir köy inşa edildi.

3 aylık yoğun bir tasarım ve yapım aşamasından sonra sıfırdan ortaya çıkan köy için, doğaya zarar verilmemesine büyük hassasiyet gösterildi.

Arap Kadri ve Tarzan’ın köyü

Zeynep Çamcı’nın da rol aldığı film, 15 Aralık’ta vizyonda.

Haberin Devamı

SAMANLAR İZMİR’DEN GETİRİLDİ

Konusu gereği de doğal bir ortamda olan, doğaya uyumlu Arap Kadri ve Tarzan için, tüm barakalar ve çadır kumaşları ile motifler, iklim koşullarına dayanabilen özel boyalarla el işçiliğiyle hazırlandı.

Barakaların üzerini kaplayan otantik saman malzemesi İzmir’den getirildi. Tüm malzemeler sağlandıktan sonra, 25 kişilik dekor ekibi, 6 taş ustası, 4 ressam ve 4 kostüm ekibi, sanat yönetmeni Uğur Oktan’ın kontrolünde yaratıcı bir işe imza attılar.

Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı film, Arap Kadri’nin Tarzan ve kızının zoruyla İstanbul’a dönüş hikâyesini konu alıyor. Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Arap Kadri ve Tarzan”, 15 Aralık’tan itibaren beyazperdede sinema izleyicisiyle buluşacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arap Kadri#Arap Kadri Ve Tarzan#Ahmet Mümtaz Taylan

BAKMADAN GEÇME!