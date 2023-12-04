Arap Kadri ve Tarzan’ın köyü

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70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan “Arap Kadri ve Tarzan” karikatürleri sinema filmi oluyor.



Yönetmenliğini Emre Kavuk’un, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı ve Melis İşiten’in üstlendiği filmin çekimlerine başlandı.

Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken “Arap Kadri ve Tarzan”ın çekimleri için İstanbul’a yakın bir ormanda büyük bir köy inşa edildi.

3 aylık yoğun bir tasarım ve yapım aşamasından sonra sıfırdan ortaya çıkan köy için, doğaya zarar verilmemesine büyük hassasiyet gösterildi.

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Zeynep Çamcı’nın da rol aldığı film , 15 Aralık’ta vizyonda.

SAMANLAR İZMİR’DEN GETİRİLDİ

Konusu gereği de doğal bir ortamda olan, doğaya uyumlu Arap Kadri ve Tarzan için, tüm barakalar ve çadır kumaşları ile motifler, iklim koşullarına dayanabilen özel boyalarla el işçiliğiyle hazırlandı.

Barakaların üzerini kaplayan otantik saman malzemesi İzmir’den getirildi. Tüm malzemeler sağlandıktan sonra, 25 kişilik dekor ekibi, 6 taş ustası, 4 ressam ve 4 kostüm ekibi, sanat yönetmeni Uğur Oktan’ın kontrolünde yaratıcı bir işe imza attılar.

Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı film, Arap Kadri’nin Tarzan ve kızının zoruyla İstanbul’a dönüş hikâyesini konu alıyor. Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Arap Kadri ve Tarzan”, 15 Aralık’tan itibaren beyazperdede sinema izleyicisiyle buluşacak.