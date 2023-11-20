Arap Kadri ve Tarzan fragmanıyla güldürdü

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15 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin ilk fragmanı da izleyiciyi güldürdü.



Yapımda Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier rol alıyor.

Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu “Arap Kadri ve Tarzan” için 1 buçuk yıl ön hazırlık yapıldı.

Komik bir hikâye serisine dayanan filme büyük bir prodüksiyon yapıldı.