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Aranan Adam filminin konusu nedir? İşte Aranan Adam oyuncuları ve karakterleri...

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#Aranan Adam#Wanted Man#Aranan Adam Filminin Konusu
Aranan Adam filminin konusu nedir İşte Aranan Adam oyuncuları ve karakterleri...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 15:40

2024 yapımı Amerikan aksiyon filmi Aranan Adam filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Aranan Adam filmi oyuncuları arasında Filmde Christina Villa, Kelsey Grammer , Michael Paré , Roger Cross ve Aaron McPherson yer alıyor. Peki, Aranan Adam filminin konusu nedir? İşte Aranan Adam oyuncuları ve karakterleri...

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Orijinal adı Wanted Man olan Aranan Adam filmi tv'de yayınlanacak. Dolph Lundgren filmin başrolünde yer alırken, ortak yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu da Michael Worth ile birlikte üstlendi. İşte, Aranan Adam film konusu ve oyuncuları...

ARANAN ADAM FİLM KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

Aranan Adam filminin konusu nedir İşte Aranan Adam oyuncuları ve karakterleri...

ARANAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Dolph Lundgren Johansen rolünde
Christina Villa Rosa rolünde
Kelsey Grammer Brynner rolünde
Michael Paré Tinelli rolünde
Roger Cross Hernandez rolünde
Aaron McPherson Hilts rolünde

 

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#Aranan Adam#Wanted Man#Aranan Adam Filminin Konusu

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