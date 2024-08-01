Aranan Adam filminin konusu nedir? İşte Aranan Adam oyuncuları ve karakterleri...

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Orijinal adı Wanted Man olan Aranan Adam filmi tv'de yayınlanacak. Dolph Lundgren filmin başrolünde yer alırken, ortak yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryosunu da Michael Worth ile birlikte üstlendi. İşte, Aranan Adam film konusu ve oyuncuları...

ARANAN ADAM FİLM KONUSU NEDİR?

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

ARANAN ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Dolph Lundgren Johansen rolünde

Christina Villa Rosa rolünde

Kelsey Grammer Brynner rolünde

Michael Paré Tinelli rolünde

Roger Cross Hernandez rolünde

Aaron McPherson Hilts rolünde