Aramızdaki Sözler filmi konusu nedir? Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları

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Aramızdaki Sözler filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dram ve aksiyon yönüyle ağır basan filmin başrollerini Kate Winslet ve Idris Elba paylaşıyor. Filmde uçak kazasından yaralı kurtulan Ben ve Alex’in başından geçenler aktarılıyor.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ KONUSU

Uçak kazasından yaralı kurtulan Ben ve Alex, uzun bir süre yardım bekler. Yardımın gelmemesi, onları vahşi doğada korkunç bir yolculuğa zorlar. Hayatta kalmak için birbirlerine güvenmek zorunda olan Ben ve Alex'in endişe dolu yolculuğu yüzlerce kilometre sürer.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİ OYUNCULARI

Aramızdaki Sözler filmi oyuncuları arasında Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges yer alıyor.