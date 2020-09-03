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Haber Giriş: 03.09.2020 - 16:06 | Son Güncelleme:

Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Aramızdaki Dünya oyuncu kadrosu

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Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Aramızdaki Dünya oyuncu kadrosu
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Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmde Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Gardner Elliot ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülür ve olaylar gelişir.

Aramızdaki Dünya filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Filmin kadrosunda Carla Gugino, Gary Oldman, Asa Butterfield, Britt Robertson bulunuyor.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar.

Aramızdaki Dünya filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Aramızdaki Dünya oyuncu kadrosu

Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA'nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Carla Gugino, Gary Oldman, Asa Butterfield, Britt Robertson bulunuyor.

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