Uzak Şehir'in aşıklarından özel açıklamalar... 'Mükemmel bir enerji yakaladık'

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◊ Bu akşam beşinci bölümle ekranda olacaksınız, başladığınızdan beri herkes sizden bahsediyor. Bu denli başarılı olacağınızı bekliyor muydunuz?

- Atakan Özkaya: Öncelikle bu ilgi ve aldığımız geri dönüşlerden dolayı çok mutluyuz. Herkes ilk günden beri aynı özveriyle sarılıyor bu işe ve karşılığını görmek gurur verici.

- Dilin Döğer: Bir şeylerin iyi yönde tuhaf olacağını seziyordum ama bu kadar beklemiyordum açıkçası. Çok mutluyuz.

◊ Kaya ile başlayalım istiyorum. Öyle güzel bir karakter çıkartmışsınız ki bir tane bile olumsuz yorum görmedim. Siz neler söylemek istersiniz?

- Atakan Özkaya: Öncelikle güzel yorumların her birine çok teşekkür ederim. Hikâyemize çok inandım ve ilk günden itibaren hayal etmeye başladım Kaya’yı. Onu yaratırken de şu an oynarken de çok eğleniyorum, en önemlisi bu bence. Bir oyuncu olarak çok tatmin olduğum bir karakter.

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◊ Konu Zerrin olduğunda Kaya’nın hayatında akan sular duruyor, peki Atakan’ın kırmızı çizgisini sorsam?

- Atakan Özkaya: Atakan olarak sahiplenici bir tarafım var tabii ki benim de. Hayatımdaki insanın huzurunu bozan her şey benim de huzurumu bozar. Alanıma girmeye çalıştıklarında dikenlerim çıkar, kırmızı çizgim bu aslında.

HER KADIN GİBİ BİR SEBEPTEN SAVAŞÇI

◊ Canlandırdığınız Zerrin, yaşadığı coğrafya ve ailesine hem ait hem değil gibi... Siz nasıl yorumlarsınız onu?

- Dilin Döğer: Evet, Zerrin de kabına sığmak istemeyen kadınlardan biri. O da her kadın gibi bir sebepten savaşçı. Bir yere ait olamamak sizi bir şey yapmaya iter bence, bu yüzden Zerrin’in motivasyonunu seviyorum. Herkesi, her şeyi tarttığı için akılcı davranmak zorunda kalmasını yakın buluyorum. Elbette okulunu bitirmek istiyor ve bunun önüne bir öfkeden, geleneksel kodlardan patlayan herhangi bir durumun geçmemesi için hep terazi görevi görüyor hem Kaya ile aşkını koruma konusunda hem de kendi hayatı konusunda. Onu seviyorum!

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◊ “Uzak Şehir”den sonra sizin hayatınızda ne değişti?

- Dilin Döğer: Ay çok şey! Mesela Atakan harika bir partner. Çalışması, anlaşması ve eğlenmesi çok uyumlu bir oyun arkadaşı. Mardin’de olmak çok güzel ve yeni. Çok mutluyuz ve bu ekrana yansıyor, hissediliyor.

MÜKEMMEL BİR ENERJİ YAKALADIK

◊ Sizce “Uzak Şehir”in bu denli sevilmesinin sebebi nedir?

- Atakan Özkaya: Ben başarının bir ekip işi olduğuna inanıyorum. Çok güçlü bir senaryomuz, bu güçlü senaryonun dünyasını çok iyi kuran yapım ekibi ve hocalarımız ve bunu hayata geçiren çok sağlam bir set ekibimiz var. Bunun yanında tüm oyuncu kadrosu bu hikâyeye çok inandık ve burada kurduğumuz iyi ilişkiler ortaya çıkardığımız şeye çok katkı sağlıyor.

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- Dilin Döğer: Bana bütün büyücüler bir araya gelmiş gibi hissettiriyor açıkçası. (Gülüyor) Oyuncu kastından, yönetmenlerimize, senaristimize, yapımımıza ve set ekibimize kadar çok güçlü ve yetenekli bir enerji alanı düşünebiliriz sanki.

◊ Dizide sizinle birlikte bütün çiftler çok beğeniliyor, çok konuşuluyor. Size gelen yorumlar nasıl?

- Atakan Özkaya: Bence sadece çiftler demek az kalır ben bütün karakterlerin çok iyi yaratıldığını düşünüyorum. Herkes daha iyisini yapmak için çalışıyor ve mükemmel bir enerji yakaladık.

- Dilin Döğer: Ben bütün seyirci notlarını severek takip ediyorum, önemli buluyorum. Sevildiğimizi görüyoruz, hissediyoruz ve bu bizi her sahne öncesi daha güçlü kılıyor. Aramızda güzel bir sinerji var.

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