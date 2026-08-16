Aramızda aşk yok

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Oyuncular, dizinin başarısından duydukları mutluluğu dile getirdiler: “Her şey çok yolunda. Setteki çekimlerimiz de iyi ve hızlı gidiyor.”

Elveren, dizinin gördüğü yoğun ilgi hakkında şunları söyledi: “Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bizim için çok güzel oldu. Her şey iyi ilerliyor.”

Ekrandaki uyumlarıyla dikkat çeken Helin Elveren ve Ata Yaşat, izleyicilerin kendilerini partner olarak çok yakıştırmasına dair “Çok sağ olsunlar” dedi.

İkili, son dönemde haklarında çıkan “Aralarında aşk var mı?” iddialarına ise “Yok” yanıtını verdi.