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Aramızda aşk yok

Güncelleme Tarihi:

#Daha 17#Helin Elveren Ve Ata Yaşat#KANAL D
Aramızda aşk yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 08:59

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Daha 17’nin oyuncuları Helin Elveren ve Ata Yaşat önceki gün İstanbul dönüşü Bodrum Milas Havalimanı’nda görüntülendi.

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Oyuncular, dizinin başarısından duydukları mutluluğu dile getirdiler: “Her şey çok yolunda. Setteki çekimlerimiz de iyi ve hızlı gidiyor.”

Elveren, dizinin gördüğü yoğun ilgi hakkında şunları söyledi: “Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bizim için çok güzel oldu. Her şey iyi ilerliyor.”

Aramızda aşk yok

Ekrandaki uyumlarıyla dikkat çeken Helin Elveren ve Ata Yaşat, izleyicilerin kendilerini partner olarak çok yakıştırmasına dair “Çok sağ olsunlar” dedi.

İkili, son dönemde haklarında çıkan “Aralarında aşk var mı?” iddialarına ise “Yok” yanıtını verdi.            

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