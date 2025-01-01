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Aralık ayının birincisi Kanal D

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#Kanal D#2024 İzlenme#Türkiyenin Kanalı
Aralık ayının birincisi Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:08

“Türkiye’nin Kanalı” Kanal D, yılın son ayında total hedef kitlede prime time birincisi oldu. 2024 senesini birincilikle kapattı.

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HER YAŞTAN İZLEYİCİYİ BULUŞTURUYOR

1993 yılında yayın hayatına başlayan, ulusal ve uluslararası platformlarda ilklere ve sayısız başarılara imza atan Kanal D, 31 yıldır her yaştan izleyiciyi ekran başında buluşturuyor. 

TÜRK TELEVİZYONLARININ ÖNCÜSÜ

Kanal D, iddialı dizileri, beğenilen yapımları, gişe rekortmeni filmleri ve ses getiren haberleriyle Türk televizyon tarihinin öncü kuruluşu olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN GÖZDE DİZİLERİ

“Uzak Şehir”, “Annem Ankara”, “İnci Taneleri”, “Arka Sokaklar”, “Yalan” gibi tutkuyla takip edilen dizilerle ön plana çıkan Kanal D, Oscar ödüllü yabancı filmleri ve Türk sinemasının seçkin eserlerini yayınlamayı sürdürüyor.

GÜNDEM KANAL D’DEN TAKİP EDİLİR

Kanal D; “Gelinim Mutfakta”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Şarkılar Bizi Söyler”, “Arda’nın Mutfağı”, “Arda ile Omuz Omuza”, “Konuştukça”, “Evrim Akın İle Ev Gezmesi”, “Magazin D” gibi programlarıyla dikkatleri üzerine çekerken “Kanal D Ana Haber” ile Türkiye’nin ve dünyanın gündemini, son dakika gelişmelerini anbean seyirciye aktarıyor.

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2025 SÜRPRİZLERİ YOLDA

2025 yılı içinde sürprizler hazırlayan Kanal D, yeni yapımlar ve iddialı projelerle “Türkiye’nin Kanalı” olmaya devam edecek.

Aralık ayının birincisi Kanal D
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#Kanal D#2024 İzlenme#Türkiyenin Kanalı

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