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Aralarında 7 yaş var... 'İkizim değil küçük kardeşim'

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#İpek Filiz Yazıcı#Ufuk Beydemir#Duru Yazıcı
Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 10:24

İpek Filiz Yazıcı (21) geçen ekim ayında müzisyen Ufuk Beydemir ile Roma’da evlenmişti.

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Yazıcı, dostları ve ailesi için 25 Aralık’ta İstanbul’da düğün yapacaklarını söyledi. Oyuncu kız kardeşi Duru Yazıcı ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Yazıcı, düğün alışverişine çıktıklarını söyledi: “Pazar günü düğünümüz var. Ufak tefek eksikliklerimi hallediyorum. Keyifli bir düğün olacak. Belki bir balayı daha yaza yaparız.”

İpek Filiz Yazıcı ve kardeşini görenler 'ikiz misiniz' diye sordu. İki kardeşin arasında 7 yaş fark var olduğu öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

İKİZ DEĞİL KARDEŞLER!

Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

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ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - TUTKU BAYAT

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim


Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve mesajla kutladı. Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.

TANER ÖLMEZ - TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim...Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!

Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...

HAKAN PEKER - ZAFER PEKER

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim


Fotoğraftaki çocuklar 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyde hiş değişmemiş... Fotoğrafın sahibi Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker! Bu kare çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...

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ÇAĞLA ŞIKEL - BERNA ŞIKEL

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.

İLAYDA ÇEVİK - MELİSA ÇEVİK

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Güzel oyuncunun oyuncunun yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti. Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

DEFNE SAMYELİ - SÜHAN SAMYELİ

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Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.

BURAK ÖZÇİVİT - BURÇUN ÖZÇİVİT

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Burak Özçivit de kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

AZRA AKIN - DORUK AKIN

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var... Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

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MUSTAFA CECELİ - SİNAN CECELİ

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Müzik dünyasında fırtınalar estiren Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli abisinin izinde. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekici.

NURGÜL YEŞİLÇAY - TEKİN YEŞİLÇAY

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

'Asmalı Konak' ile şöhretin zirvesine çıkan Nurgül Yeşilçay evin küçük kızı. Ünlü oyuncu abisi Tekin Yeşilçay ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - BURCU ÖZYILDIZ

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim

Şu sıralar kameralardan uzak olan Şükrü Özyıldız'ın bir kız kardeşi var. Yakışıklı oyuncu kardeşi Burcu ile bu karesini Instagram'da paylaştı.

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SERKAN ÇAYOĞLU - ERKAN ÇAYOĞLU

Aralarında 7 yaş var... İkizim değil küçük kardeşim


Özge Gürel ile evlenen Serkan Çayoğlu'nun Erkan adında ikiz kardeşi var.

 

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#İpek Filiz Yazıcı#Ufuk Beydemir#Duru Yazıcı

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