Aralarına şimdi de para girdi… ‘Ailemizin servetini sana da karına da yedirmem!'

Haberin Devamı

Ailesinin ilk çocuğu olarak doğan Prens William babası Kral Charles’tan sonra kraliyet tahtına oturmaya hazırlanıyor.

Küçük kardeşi Harry ise ağabeyi kral olurken ona uzaktan bakmak ve muhtemelen hiçbir zaman oturamayacağı tahtı uzaktan seyretmeye mahkum…

Meghan Markle’la evlendikten sonra kısa bir süre içinde ailesiyle arası bozulan ve İngiltere’yi terk edip karısının memleketi ABD’ye yerleşen Harry herkesle küs. Ama ona en çok öfkeli olan kişi öz ağabeyi William.

YILLARDIR BİTMEYEN KÜSLÜK...

Meghan hayatına girdikten sonra ailesinden uzaklaşan, ABD’ye yerleştikten sonra da babası Charles, ağabeyi William, yengesi Kate ve üvey annesi Camilla hakkında sarsıcı açıklamalar yaparak hepsiyle arasını bozan Harry en büyük suçlamaları ağabeyi William’a yöneltmişti.

Haberin Devamı

Aslında kansere yakalan Charles’ın küçük oğlu Harry’yle arasını düzeltmeye hazır olduğu, Kate Middleton’ın da iki küs kardeş Harry ve William’ın barışması için çırpındığı uzun süredir konuşuluyor.

Ancak William’ın buna hiç niyeti yok. Hatta son haberlere göre geleceğin kralı kardeşine olan öfkesini bu kez de “para” yoluyla çıkarmaya hazırlanıyor.

ONU ŞİMDİ DE PARADAN VURACAK

Kraliyet ailesindeki aktif görevlerinden ayrılmış olsa da Prens Harry’nin hâlâ kraliyet fonlarından yararlandığı ve William’ın buna son vermeye kararlı olduğu iddia edildi.

Saray kaynaklarının söylediğine göre Prens William, Prens Harry'yi kraliyet fonlarından tamamen mahrum bırakmaya kararlı. Willam’ın bu hamlesi iki kardeşin sadakat, miras ve para konusunda uzun süredir devam eden gerilimlerinin son noktası olacak.

Haberin Devamı

Harry 2020’de resmi görevlerinden çekilmesine rağmen kraliyet ailesinden mali olarak faydalanmaya devam ediyor. Ağabey William ise Harry’nin yaptıklarının mali sonuçlarıyla yüzleşmesi konusunda ısrarcı.

"MADEM BİZİ TERK ETTİN PARAMIZDAN DA VAZGEÇ"

Konuşulanlara göre "William, Harry'nin kraliyet ailesinden hem şimdi hem de gelecekte kâr etmeye devam etmesinden dolayı çok öfkeli" ve aileye sadakatin bir ağırlığı olması gerektiğine yoksa tüm sistemin çökeceğine inanıyor.

William’ın bu konuda Harry’ye sınır koymaya kararlı olduğu ve yaklaşan krallığı başlar başlamaz hemen harekete geçeceği iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Kardeşler arasındaki para rekabetinin derin kökleri var. Harry, Eylül 2024'te 40. doğum gününü, merhum büyükannesi Kraliçe Anne tarafından kurulan bir vakıf fonundan yaklaşık 10,3 milyon dolar miras alarak kutladı.

Bu büyük meblağ merhum annesi Prenses Diana'dan miras aldığı yaklaşık 12,8 milyon dolara ekleniyor.

BUNCA İHANETİN ÜSTÜNE BİR DE ÖDÜL GİBİ PARA ALIYOR

İçeriden gelen bilgilere göre William, Harry'nin "şans eseri" para kazanmasından "rahatsız" hissediyor ve aileye zarar vermesine rağmen bu paraya erişim kazanmasına çok öfkeleniyor.

Haberin Devamı

William kardeşini cezalandırmanın en iyi yolunun paradan geçtiğinin farkında ve bunu yapmaya da kararlı.

William Harry’ye anneleri Diana’dan gelen mirası engelleme konusunda başarılı olamayacağının farkında olsa da en azından kraliyet tarafından fonlanmasını önlemeye çalışacak.

Ve tüm bunların ardında aslında kardeşini parasız bırakmaktan çok daha başka bir gerekçe var. William’ın asıl kızgınlığı ve nefreti Meghan Markle’a yönelik ve Harry’nin eline geçecek bu paranın direkt olarak Meghan’ın cebine gireceğinin farkında.

ELİNE GEÇEN HER KURUŞ KARISININ CEBİNE GİRECEK

Harry ve Meghan’ın evliliğinde mali konularda Meghan’ın sözünün geçtiğini bilen William aslında ailesinin parasının kendilerine ihanet eden bu kadının eline geçmesini engellemeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Üstelik Harry ve Meghan’ın evliliğinin sallantıda olduğu iddiaları da son bulmuyor ve olası bir ayrılık durumunda Meghan’ın Harry’nin elde ettiği bu paraları alıp gitmesi de William için bir kâbusun gerçek olması anlamına gelecek.