Araf filminin konusu nedir? İşte Araf filminin oyuncuları ve konusu

Yakın döneminin önemli kadın yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun yazıp, yönettiği son filmi olan yapımın başrollerini Neslihan Atagül, Barış Hacıhan ve Özcan Deniz paylaşıyor.

Büyüme, hayatı anlama, öğrenme, realiteyi anlama üzerine kurulu filmde, Zehra ve Olgun, otoban üzerine kurulu dev bir benzin istasyonunda vardiya usulü çalışmaktadırlar. Her şeyin gelip geçici olduğu bu yerde, hayatlarının da bir gün aniden değişeceği beklentisi içinde yaşamlarına devam ederler. Film Karabük'te çekilmiştir.

18 yaşındaki Zehra köyünde ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Vardiya arkadaşı Olgun ile birlikte bir benzin istasyonunda çalışmaktadırlar.



Bu ikiliyi Olgun’un Zehra’ya olan aşkı dışında Tv izleyerek geçirdikleri hayatlarında, orada gördükleri dünyalara olan özentileri ve bu yaşantıların içine girmek için kurdukları hayaller ve çaba birbirine bağlamaktadır. Bir gün benzin istasyonuna gelen 38 yaşındaki Mahur ile Zehra arasında başlayan aşk ile tüm dengeler alt üst olur…

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