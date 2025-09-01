AradÄ±ÄŸÄ± huzuru saÃ§larÄ± bembeyaz olduktan sonra buldu: AÅŸk sadece genÃ§ler iÃ§in deÄŸil... YaÅŸlÄ±lar da sever

Haberin DevamÄ±

Bir baÅŸka deyiÅŸle baÅŸÄ±ndan bir hatta birkaÃ§ evlilik geÃ§miÅŸ biri de gÃ¼n gelir tÄ±pkÄ± 20 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu gibi kalbini yerinden fÄ±rlatacak kadar derin bir aÅŸka dÃ¼ÅŸebilir..

TÄ±pkÄ± yÄ±llarÄ±n oyuncusu Harrison Ford'un baÅŸÄ±na geldiÄŸi gibi.

'YAÅžLILAR DA AÅžIK OLUR'

ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi Ford, 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ally McBeal adlÄ± diziyle Ã¼nlenen Calista Flockhart ile evli. Onun Ã¶ncesinde de sekiz yÄ±llÄ±k birlikteliÄŸi olmuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin.

BugÃ¼n artÄ±k 83 yaÅŸÄ±nda olan Harrison Ford, Rachel Martin'in sunduÄŸu Wild Card adlÄ± programa konuk oldu. Orada da aÅŸka ve kadÄ±n- erkek iliÅŸkilerine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Harrison Ford "YaÅŸlÄ± insanlar da aÅŸÄ±k olabilir" diye konuÅŸtu.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bilirsiniz aÅŸÄ±k olmanÄ±n ve bÃ¼tÃ¼n bu iÅŸlerin genÃ§liÄŸe ait olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z... DiÄŸer yandan sizin de bildiÄŸiniz gibi asÄ±l mesele aÅŸkÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek... Ona iyi bakmak, beslemek..."

Onun bu sÃ¶zlerine programÄ±n sunucusu Rachel Martin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Her ikisi de evliliÄŸin her geÃ§en gÃ¼n Ã¼zerinde emek harcanmasÄ± gereken bir kurum olduÄŸunu vurguladÄ±.

'SANKÄ° BÃœTÃœN Ã–MRÃœM BOYUNCA ONUNLA EVLÄ°YÄ°M'

Harrison Ford, karÄ±sÄ± Calista Flockhart ile ne kadar zamandÄ±r evli olduÄŸu sorusuna da "Bana sorarsanÄ±z buna bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±m boyunca derim" sÃ¶zleriyle yanÄ±t verdi.

Harrison Ford, ilk evliliÄŸini henÃ¼z 23 yaÅŸÄ±ndayken Mary Marquardt ile yaptÄ±. 1964 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan bu evlilik 1979'da bitti.. 1983 yÄ±lÄ±nda ikinci karÄ±sÄ± Melissa Matthison ile evlendi Ford. Ama bu evlilik de 2004'te resmen sona erdi.

Harrison Ford kendisinin de ilk evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± 23 yaÅŸÄ±nda evlenmenin aslÄ±nda yasal olmamasÄ± gerektiÄŸini belirtti ÅŸaka yollu.

YÄ±llarÄ±n tecrÃ¼beli oyuncusu birÃ§ok insan gibi "aÅŸka aÅŸÄ±k" olduÄŸunu da sÃ¶ylemeden geÃ§emedi. Oyuncu "AÅŸÄ±k olmayÄ± seviyorum" diye konuÅŸtu.

Harrison Ford ile Calista Flockhart'Ä±n iliÅŸkisinin tarihine kÄ±saca bakmak gerekirse.. Ã‡ift, 2002 yÄ±lÄ±ndaki AltÄ±n KÃ¼re Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reninde tanÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Ford 59 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Flockhart ise 38. O tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Ã§iftin 2010'da evliliÄŸe uzanan iliÅŸkisi baÅŸladÄ±. Bir baÅŸka deyiÅŸle Harrison Ford ile Calista Flockhart son 23 yÄ±lÄ±m birlikte el ele, gÃ¶nÃ¼l gÃ¶nÃ¼le geÃ§irdiler.





Ã–DÃœL GECESÄ°NDE TANIÅžTILAR

Flockhart ile Ford, Ã§ok fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir hayat sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼yorlar. Ama gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamÄ±yla bir mutluluk ve aÅŸk tablosu sergiliyorlar.

Calista Flocthart, bir sÃ¼re Ã¶nce The Times gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda Ford ile ilk kez bir araya geldikleri gecede olanlarÄ± anlattÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncuyu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ilk anda neler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p hissettiÄŸini saklamadÄ±.

ÅžÃ¶yle biraz geriye gidelim... Calista Flockhart ile Harrison Ford, 2002 yÄ±lÄ±nda 59'uncusu dÃ¼zenlenen AltÄ±n KÃ¼re (Golden Globe) gecesinde ilk kez aynÄ± ortamda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelip tanÄ±ÅŸtÄ±lar.

Ama Flockhart anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ford'u ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ anda Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuya kapÄ±lmadÄ±. DahasÄ± da var.

'BU ÅžEHVET DÃœÅžKÃœNÃœ YAÅžLI ADAMIN BURADA NE Ä°ÅžÄ° VAR'

The Times'e sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Flockhart, Harrison Ford'un Ã¶zdeÅŸleÅŸtiÄŸi yapÄ±mlardan biri olan Star Wars (YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ±) serisini hiÃ§ izlememiÅŸti.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sinema salonu bile olmayan kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.

Flockhart o gece hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± da anlattÄ±: "Harrison Ford'un kim olduÄŸunu biliyordum. Ama onu gÃ¶rÃ¼nce 'Aaa! Bu Harrison Ford' demedim. Daha Ã§ok aklÄ±mdan geÃ§en dÃ¼ÅŸÃ¼nce 'Bu ÅŸehvetli yaÅŸlÄ± adam bizim masamÄ±zda ne yapÄ±yor' oldu."

DÄ°ZÄ°DEKÄ° ROL ARKADAÅžI SAYESÄ°NDE HAYATININ AÅžKINI BULDU

Ama sonra olaylar onun bu ilk andaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yalanlayacak ÅŸekilde geliÅŸti. Ä°kili tanÄ±ÅŸtÄ±ktan kÄ±sa sÃ¼re sonra flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Hatta sonra evlendiler.

O gece onlarla aynÄ± masada bulunan ve tanÄ±ÅŸmalarÄ±na vesile olan kiÅŸi Flockhart'Ä±n Ally McBeal dizisindeki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan James Marsden'dÄ±.

O gecenin ardÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ birlikte bir yemeÄŸe Ã§Ä±ktÄ±lar. Sonra da Ford ile Flockhart'Ä±n iliÅŸkisi baÅŸladÄ± zaten.

Tabii bu durum onlar kadar tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan Marsden iÃ§in de bir mutluluk kaynaÄŸÄ± oldu. Yeni ve kalÄ±cÄ± bir aÅŸkÄ±n doÄŸmasÄ±na Ã¶nayak oldu Marsden.

'YENÄ°DEN AÅžIK OLABÄ°LDÄ°ÄžÄ°ME HÄ°Ã‡ ÅžAÅžIRMADIM'

Harrison Ford o sÄ±rada ikinci eÅŸi Melissa Mathison ile yasal olarak evliydi. AslÄ±nda Mathison, boÅŸanma davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ± ve bunun sonuÃ§lanmasÄ± da 2004 yÄ±lÄ±nÄ± buldu.

Ford ile Flockhart, bir Ã§ift olarak ilk kez 2002 yÄ±lÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki Venedik Film Festivali'nde el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±lar. Bu ÅŸekilde iliÅŸkilerini de kamuoyuna duyurmuÅŸ oldular.

AralarÄ±nda hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir yaÅŸ farkÄ± olsa da Ford ile Flockhart'Ä±n kalpleri bu aÅŸk sayesinde ilk aÅŸkÄ±nÄ± yaÅŸayan genÃ§ler gibi attÄ±.

Hatta Ã¶ncesinde iki evlilik geÃ§iren Harrison Ford'un ilerleyen yaÅŸÄ± bile onun hayatÄ±na yeni giren sevgilisi nedeniyle heyecan duymasÄ±nÄ± engellemedi.

Deneyimli oyuncu, Calista Flackhart ile aÅŸkÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bir yÄ±l sonra verdiÄŸi bir rÃ¶portajda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "AÅŸÄ±ÄŸÄ±m... Romantik aÅŸk en heyecanlÄ± ve en tatmin edici duygu. SanÄ±rÄ±m bunun iÃ§in hayatÄ±nÄ±zÄ±n her aÅŸamasÄ±nda bir potansiyel var. Yeniden aÅŸÄ±k olabildiÄŸime hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m. Bu benim iÃ§in sÃ¼rpriz deÄŸildi" diye konuÅŸmuÅŸtu.

