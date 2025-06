Aradığı gerçek aşkı 50 yaşından sonra bulmuştu... 'Gençlik defterlerini açtı... 'Uyandığımda yan yana yatıyorduk, ne oldu hiç hatırlamıyorum'

Haberin Devamı

Önce kocası mutlu evlilikleri hakkında tuhaf bir açıklama yaptı.. Şimdi de sıra ünlü yıldıza geldi... Uzaktan bakınca sanki böylesine açıklamalar yapma konusunda birbirleriyle yarışa girmiş gibi görünüyorlar.

Ünlü yıldızın ne söylediğine gelirsek... Yıllar önce gençlik yıllarında tıpkı kendisi gibi sonradan çok ünlü olan bir oyuncuyla aralarında bir yakınlaşma yaşanıp yaşanmadığından hiç emin olmadığını itiraf etti!

'UYANDIĞIMDA YAN YANA YATIYORDUK... NE OLDU BİLMİYORUM'

Aslında iki yıl önce kitabında da değindiği bu olayı bir kez daha hatırlayan ünlü yıldız oyuncu ve şarkıcı Barbra Streisand...

83 yaşındaki Barbra Streisand, New Yorker'a verdiği röportajda, bir dönemin en yakışıklı oyuncularından Warren Beatty ile aralarında bir yakınlaşma yaşanıp yaşanmadığından emin olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Streisand röportajda "Onunla birlikte aynı yatakta uyuduğumu biliyorum. Fakat aramızda bir şey olup olmadığını bilmiyorum. İşin o kısmı bende yok" dedi.

Barbra Streisand, uyanmasından önce neler olup bittiğini hatırlayamadığını sözlerine ekledi.

'HER DOĞUM GÜNÜMDE BENİ ARIYOR'

Barbra Streisand, olayın yaşanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Warren Beatty ile hala arkadaş olduklarını vurguladı. " Bildiğim şey hala arkadaş olduğumuz... Her yıl doğum gününde beni arar, hayatlarımız, çocuklarımız hakkında harika sohbetler yaparız" diye anlattı durumu.

Streisand, Warren Beatty ile tanışıklığını da şöyle ifade etti: "Yani biz hala arkadaşız... Onunla tanıştığımda 15 yaşınaydım, sanırım o da 21 yaşındaydı."

Streisand, 2023 yılında piyasaya çıkan My Name is Barbra (Benim Adım Barbra) adlı kitabında da bu olaya değinmişti. Satırlarında Warren Beatty'den "uzun boylu ve sinema yıldızı görünümlü" diye söz etmişti.. Hatta bütün kadınların onu gördüğünde etkilenip ayaklarına kapandıklarını da belirtmişti.

Haberin Devamı





KOCASI DA ŞAKACI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Barbra Streisand, 1988 yılından beri meslektaşı James Brolin ile evli. Yuvalarını kurduklarında ikisi de 50 yaşını geçmiş ve başka evlilikler yapmışlardı.

Her ne kadar o eski evlilikleri kısa sürse de birbirleriyle gayet iyi anlaşıyor ünlü çift. Hem de uzun süredir.

Brolin de geçtiğimiz aylarda yaptığı ilginç bir açıklamayla mutlu evliliklerinin sırrını açıklamıştı... Brolin konuk olduğu Today adlı programda " Bugüne kadar yaptığımız en iyi yatırım yatağımızdı" dedi...

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanlış anlamayın... Biz ikimiz de tembeliz. Geç saatlere kadar uyumayı seviyoruz. Yataktayken telefonda bir sürü işimizi hallediyoruz, kağıt üzerindeki işlerimizi birbirimize yatakta okuyoruz."

Haberin Devamı

BİRİNİN İKİNCİ, DİĞERİNİN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

James Brolin ile Barbra Streisand 1 Temmuz 1998'de evlendiler. Ondan önce Streisand Elliot Gould ile bir evlilik yapmıştı... Bu evlilikten de Jason adında bir oğlu var.

James Brolin ise ilk evliliğini Jane Ageee ile ikincisini de Jan Smithers ile yaptı. Ünlü oyuncunun üç tane çocuğu bulunuyor.

Ünlü yıldız Barbra Streisand ile James Brolin bundan iki yıl önce de nasıl tanıştıklarını ve evlendiklerini anlatmıştı.

Bunu da Streisand'ın anılarını topladığı My Name Is Barbra (Benim Adım Barbra) adlı kitabın tanıtım turları sırasında yaptılar.

O zaman da James Brolin yaptğı şakacı açıklamalarla gündem yarattı.

Haberin Devamı

Barbra Streisand'ın kitabının tanıtım turu kapsamında konuk oldukları CBS Sunday Morning programına yıldızın kocası James Brolin dikkat çeken bir açıklamayla damgasını vurdu.





'ÜÇ YIL BOYUNCA ONA ELİMİ BİLE SÜRMEDİM'

Brolin, evlenmeden önceki üç yıl boyunca Barbra Streisand'a elini bile sürmediğini, onunla cinsel anlamda yakınlaşmadıklarını açıklayarak herkesi şoke etti.

Bu arada Streisand ile evlenebilmek için James Brolin'in tam üç kez ona evlenme teklif etmesi de gerekmiş. Bu duruma Streisand "En az üç yıl onu denemek zorundaydım" diye şakayla karışık bir yorum yaptı.

Barbra Streisand kocası James'in kendisinden önce iki kez evlenip boşandığını, kendisinin de bir evlilik geçirdiğini hatırlattı

Haberin Devamı

Kocası Brolin'in yine başarısızlıkla sona erecek bir üçüncü evlilik yapmaktan korktuğunu da sözlerine ekledi.

Hemen hatırlatalım ki Barbra Streisand ile James Brolin ilk kez 1996 yılında bir ortak arkadaşlarının partisinde tanıştılar. O sırada ikisi de 50'l yaşlarındaydı.

Brolin'in anlattığına göre Streisand'ın o anda kendisine en çekici gelen yanı "açık sözlülüğüydü." Ve her şey bir anda oldu. Aniden aralarında bir bağlantı hissetti.

Çift iki yıllık ilişkinin ardından 1998 yılında evlendi ve o zamandan bu yana da evliliklerini sürdürüyorlar.

Warren Beatty de 1992 yılından beri oyuncu Annette Bening ile evli. Çiftin mutlu evliliklerinden dört tane çocuğu bulunuyor.





Bugün 88 yaşında olan Warren Beatty, gençlik yıllarında yakışıklı görüntüsüyle dikkat çekiyordu.