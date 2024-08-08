×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ara Güler'in babasıyla yolculuğu sinema perdesinde

Güncelleme Tarihi:

#Ara Güler#Foto Muhabiri#Merhaba
Ara Gülerin babasıyla yolculuğu sinema perdesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 10:41

DÜNYANIN en önemli foto muhabirlerinden biri olarak kabul edilen Ara Güler’in hayatı sinema perdesine taşınıyor.

Haberin Devamı

2018 yılında vefat eden Güler’in yaşamını konu alan “Merhaba” adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Aren Perdeci ile Ela Alyamaç üstlendi. Alyamaç’ın Harutyun Kuran’la birlikte yapımcılığını da yaptığı film, Ara Güler’in “Hayatımın dönüm noktası” diye tanımladığı, babasıyla Şebinkarahisar’a yaptığı 3 günlük yolculuğu merkezine alıyor.

BAKANLIK DESTEĞİ

“Merhaba”nın senaryosu, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi’nde 1 yılı aşkın süren çalışmayla hazırlandı. Senaryo, Los Angeles’ta Film Independent Global Media Makers Programı’nda geliştirildi ve Berlinale’de Variety dergisi tarafından tanıtıldı. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Yapım Destek Fonu’ndan destek alan film ayrıca senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto’ya seçildi ve Oscar’lı yönetmen Pawel Pawlikowski’nin başkanlığındaki uluslararası jüri tarafından TRT Ön Alım Ödülü’ne de layık görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ara Güler#Foto Muhabiri#Merhaba

BAKMADAN GEÇME!