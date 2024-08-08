Ara Güler'in babasıyla yolculuğu sinema perdesinde

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2018 yılında vefat eden Güler’in yaşamını konu alan “Merhaba” adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Aren Perdeci ile Ela Alyamaç üstlendi. Alyamaç’ın Harutyun Kuran’la birlikte yapımcılığını da yaptığı film, Ara Güler’in “Hayatımın dönüm noktası” diye tanımladığı, babasıyla Şebinkarahisar’a yaptığı 3 günlük yolculuğu merkezine alıyor.



BAKANLIK DESTEĞİ



“Merhaba”nın senaryosu, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi’nde 1 yılı aşkın süren çalışmayla hazırlandı. Senaryo, Los Angeles’ta Film Independent Global Media Makers Programı’nda geliştirildi ve Berlinale’de Variety dergisi tarafından tanıtıldı. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Sinema Yapım Destek Fonu’ndan destek alan film ayrıca senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu TRT 12 Punto’ya seçildi ve Oscar’lı yönetmen Pawel Pawlikowski’nin başkanlığındaki uluslararası jüri tarafından TRT Ön Alım Ödülü’ne de layık görüldü.