Apex Ölüm Adası filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Apex Ölüm Adası filmi oyuncu kadrosu

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Apex Ölüm Adası filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Apex Ölüm Adası filminde Thomas Malone karakterine ünlü isim Bruce Willis hayat veriyor. Filmin ana karakteri olan Thomas Malone, işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polis.

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİ KONUSU

Thomas Malone (Bruce Willis), işlemediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan eski polistir. Ona, ölümcül bir Apex oyununda hayatta kalması karşılığında özgürlüğü vadedilir. Altı avcı, adada başka bir insanı avlama zevki için para ödemektedir ve bu seferki av Thomas'tır. Teklifi kabul eden Thomas, avcıların elinden kurtulup özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

APEX: ÖLÜM ADASI FİLMİ OYUNCULARI

Apex Ölüm Adası filmi oyuncuları arasında Neal McDonough, Bruce Willis, Corey Large bulunuyor.