Apartmanlar Yarışıyor saat kaçta başlıyor? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu ve formatı hakkında bilgiler

Türkiye’nin en eğlenceli ve lezzetli yarışması "Apartmanlar Yarışıyor" Ümit Kantarcılar’ın sunumuyla 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren başladı. hafta içi her gün saat 16.15’te TV8’de yayınlanacak.

Ümit Kantarcılar’ın sunacağı “Apartmanlar Yarışıyor”da eğlence ve rekabet aynı anda yaşanacak. Kendi apartmanından takımını kurup sofrasını hazırlayan apartman sakinleri karşı apartman ile yarışacak. Rakip apartmanlardan en lezzetli menüyü hazırlayan büyük ödülün sahibi olacak.

“Apartmanlar Yarışıyor” 10 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.15’te TV8’de.

Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar Kimdir?

Ümit 10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar, 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.