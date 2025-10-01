×
Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… '4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu'

Güncelleme Tarihi:

Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… ‘4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:28

Ünlü oyuncu son günlerde özel hayatıyla ilgili yaptığı samimi açıklamalarla gündemde. Geçen hafta mutlu evlilik sırrının yatak odasından başladığını söyleyen yıldız isim bu kez de evlilik kararını nasıl aldığını itiraf etti.

Ona sadece uzaktan bakanlar bile ne kadar mutlu olduğunu kolayca anlayabiliyor. Güzeller güzeli bir eşi ve üç çocuğuyla tam bir aile babası, bir yandan da Hollywood’un en sevilen ve en başarılı oyuncularından biri.

Mesleğindeki bu başarısının evindeki mutluluktan, huzurlu aile yaşantısından kaynaklandığını da hiç saklamıyor.

Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… ‘4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu’

Matthew McConaughey, Brezilyalı model Camila Alves ile kurduğu üç çocuklu yuvasının ilginç kuruluş hikâyesini anlattı.

Matthew McConaughey, oğullarının çok samimi bir soruyla onu evlenmeye ikna etmesinin ardından Camila Alves ile evlendiğini itiraf etti…

Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… ‘4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu’

Ünlü oyuncu katıldığı bir yayında en büyük çocuğu olan oğlu Levi’nin henüz 4 yaşındayken annesinin ve babasının soyadının neden aynı olmadığını sorduğunu anlattı.

McConaughey, "Aklımdan 'Sen 4 yaşındasın dostum' diye geçirdim. Sonra da oğluma 'Harika bir soru ama yani evli değiliz. Sen evlenince soyadını değiştirirsin' dedim." dediğini ancak konunun burada kapanmadığını söyledi.

Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… ‘4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu’

Aktör, şu anda 17 yaşında olan Levi'nin karşısına geçip “Evlenmekten korkuyor musun?” diye sorarak kendisini şoke ettiğini, ona cevap veremeyip “Adamım sen daha 4 yaşındasın, bunları nasıl düşünüyorsun!” şaşkınlığıyla kala kaldığını itiraf etti.

Ancak oğlunun bu sözleri Matthew McConaughey’nin aklında yer etmişti. Etrafına danıştı, iyice düşündü ve en sonunda kendi deyimiyle en doğru kararı verdi…

Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… ‘4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu’

55 yaşındaki oyuncu ve 42 yaşındaki güzel eşi Camila Alves, 2006 yılında Los Angeles'ta bir gece kulübünde tanıştılar. Birbirlerine hemen aşık oldular ve bir yıl sonra da ilişkilerini ilan ettiler.

Temmuz 2008'de ilk çocukları Levi'yi, 2010’da da kızları Vida’yı kucaklarına aldılar.

Bir yıl sonra McConaughey, Alves'e evlenme teklif etti ve sonunda 2012'de "evet" dediler. Aynı yılın aralık ayı sonlarında üçüncü çocukları Livingston'ı kucaklarına aldılar.

Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… ‘4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu’

Çift o zamandan beri ünlüler dünyasının en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor ve McConaughey, eşini desteği için sık sık övüyor.

McConaughey, başarılı evliliklerinin sırrını 16 Eylül'de yayınlanan yeni kitabı "Şiirler ve Dualar"da açıklamıştı…

Başlarda evlerine battal boy, king size denen yataklardan aldıklarını ancak bunun uyurken bile aralarına mesafe soktuğunu fark eden çift daha sonra daha küçük, normal ebatlarda bir çift kişilik kullanmaya başlamıştı.

Annesiyle babası onun sayesinde evlenmiş… ‘4 yaşındaki oğlumun sözleri kulağıma küpe oldu’

Matthew McConaughey, uyurken bile karısına hep çok yakın olmak istediğini, bu yakınlığı da küçük yatakla elde ettiğini söylemiş, böylece çocuklarının da sürekli yataklarına gelmesinden kurtulduklarını itiraf ederek evliliğinin mutluluk sırlarından birinin bu olduğunu anlatmıştı.

