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‘Annesinin Kuzusu’nda buluştular

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#Umut Evirgen#Annesinin Kuzusu#Selin Şekerci
‘Annesinin Kuzusu’nda buluştular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 08:01

Umut Evirgen’in yönetmenliğini üstlendiği “Annesinin Kuzusu” filminin özel gösterimine birçok ünlü isim katıldı.

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Umut Evirgen’in yönetmenliğini yaptığı “Annesinin Kuzusu” filminin galası geçtiğimiz akşam Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleşti.

Selin Şekerci, Hatice Aslan, Kubilay Aka ve Necip Memili’nin başrollerini paylaştığı film, çocukluğunda ağır travmalar yaşamış bir annenin aşırı korumacı yaklaşımının oğlunun ruhunda yarattığı sarsıntıları anlatıyor.

Film gösterimi sonrası soru cevap kısmının moderatörlüğünü Nurgül Yeşilçay yaptı. Yeşilçay, “Filmi izleme fırsatım oldu, çok beğendim. Her anne babanın izlemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Necip Memili, “Heyecanlıyız, çok kıymetli bir yerdeyiz. Yaklaşık altı gün burada filmimiz gösterilecek. Birçok yer gezdi, birçok ödül aldı. İyi bir iş çıkardık” dedi.

‘Annesinin Kuzusu’nda buluştular

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Senaryo okuyorum

Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı sevdiğini söyledi. Uzun süredir ekranlara ara veren oyuncu, şu anda proje okuma aşamasında olduğunu ve hoşuna giden bir işi seçeceğini de duyurdu.

‘Annesinin Kuzusu’nda buluştular

Doğru zamanda çocuk olur

Alina Boz da eşi Umut Evirgen’i ni yalnız bırakmadı. Boz, çocuk sorularına ise şu yanıtı verdi: “2025 işle geçecek. 2026 da öyle gözüküyor. Sonra artık doğru zaman geldiğinde tabii ki olur.” 

‘Annesinin Kuzusu’nda buluştular

Bilge Öztürk - Berna Öztürk
‘Annesinin Kuzusu’nda buluştular

Defne Samyeli 

 

 

 

 

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#Umut Evirgen#Annesinin Kuzusu#Selin Şekerci

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