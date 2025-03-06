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Annesinin küçücüğü meğer o yaşta o kasları böyle edinmiş!... Ne de olsa babası... Kan çekiyor

Güncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Brad Pitt#Brangelina
Annesinin küçücüğü meğer o yaşta o kasları böyle edinmiş... Ne de olsa babası... Kan çekiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 10:50

Gösteri dünyasının bir ünlüsü olduğunuzda bütün hayatınız sürekli mercek altına alınır. Bunu bir noktaya kadar kabullenir ve rahat yaşamak için kendinizce önlemler alırsınız....

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Bir ünlünün çocuğu olmak da sizi ilerleyen yıllarda sokakta rahat yürüyemeyen ebeveyninizle aynı konuma getirir.

Basit bir alışverişe çıktığınızda, arkadaşlarınızla buluştuğunuzda ya da günü gelip ilk aşka düştüğünüzde hep bir adım arkanızda kameralar olur. Bir süre sonra siz de buna alışırsınız.

Tıpkı bir zamanların gözde aşıkları Angelina Jolie ve Brad Pitt'in çocukları gibi.

Annesinin küçücüğü meğer o yaşta o kasları böyle edinmiş... Ne de olsa babası... Kan çekiyor

PEŞİNDE SÜREKLİ KAMERALAR
Üçü biyolojik üçü evlatlık altı kardeş, tıpkı artık boşanan anne ve babaları gibi ne yapsalar kameraların bir adım uzağında yapıyorlar.

Son döneme kadar ailenin en gölgede kalan üyesi olarak bilinen ikizlerden Knox Leon da artık bu konuda diğer kardeşlerine yetişti. 

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Bir zamanlar Brangelina adıyla anılan eski çiftin dünyaya gözlerini açan en küçük çocukları olan ikizler Vivienne Marcheline ve Knox Leon aradan geçen yıllar içinde büyüyüp serpildikçe daha fazla dikkat çeker oldu.

Her biri 18 yaşını geçen Shiloh, Zahara, Pax Thien ve Maddox'ı saymıyoruz bile. Çünkü onlar artık pırıltılı dünyada hayatta kalmanın bütün kurallarını iyice öğrendi.

İkizler Vivienne ile Knox da 16 yaşına geldi. Vivien'ı zaten annesi kendi eliyle kamera karşısına çıkardı. Sonra sıra Knox'a geldi.

Angelina Jolie onu da koluna takıp bir etkinliğe katıldığından bu yana daha fazla dikkat çekiyor Knox Leon.

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BU YAŞTA DİKKAT ÇEKEN KASLARA SAHİP
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin dünyanın en yakışıklı erkeği ve her yaşta en güzel kadın unvanını taşımasına neden olan fiziksel özelliklerinden diğer kardeşleri gibi Knox Leon da nasibini almış durumda.

1.70 santimetre boyundaki Jolie ile 1.80 santim boyundaki Pitt'in ikizlerinden Knox Leon, daha bu yaşında bütün kardeşlerini geçmiş durumda.

Knox'un dikkat çeken başka bir özelliği de daha 16 yaşında dikkat çekecek şekilde gelişen kasları. Bunu herkes ilk bakışta genetik bir durum olarak düşünse de aslında bunun altında bambaşka bir neden var.

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Knox Leon, meğer yıllardır düzenli olarak boks eğitimi alıyormuş. Bu da henüz 16 yaşında dikkat çekecek kadar güçlü kaslara sahip olmasını sağladı.

Knox Leon, zaman zaman boks eğitimi aldığı spor salonundan çıkarken paparazzi objektiflerine de takılıyor.

Knox Leon ile ilgili olarak en çok dikkat çeken özellik, hem annesinden hem de ikizinden daha uzun boylu. Üstelik her ne kadar görüşmüyor olsalar da tavırları, gülüşü ve hatta kimi zaman beden dili bile babası Brad Pitt'i andırıyor.

Annesinin küçücüğü meğer o yaşta o kasları böyle edinmiş... Ne de olsa babası... Kan çekiyor

Knox Leon bir süredir box sporuyla ilgileniyor. Bu yüzden de bu yaşında babasıyla yarışacak kadar bakımlı kaslara sahip. 

Annesinin küçücüğü meğer o yaşta o kasları böyle edinmiş... Ne de olsa babası... Kan çekiyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ikizlerinden Knox Leon, sık sık boks çalıştığı spor salonuna girip çıkarken görüntüleniyor. 

Annesinin küçücüğü meğer o yaşta o kasları böyle edinmiş... Ne de olsa babası... Kan çekiyor

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Knox Leon'un babası Brad Pitt, artık 61 yaşında. Ama formda görünümüyle dikkat çekiyor. Belli ki her ne kadar görüşmeseler de soyadını reddetseler de çocukları ondan aldıkları genetik mirasa daha bu yaşta iyi bakmaya başladı.

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HER ÇOCUĞUN FARKLI ALANLARA YÖNELDİ
Bu arada Angelina Jolie ile Brad Pitt'in altı çocuğunun her birinin kendine özgü hobileri var.

Shiloh, uzun süredir bir dans stüdyosunda eğitim alıyor. Hatta onun dans ettiği videoları çoktan sosyal medyada dolaşıma girdi bile.

Küçük yaşından beri özenli giyimiyle dikkat çeken Zahara ise moda tasarımcısı olmak istiyor. Bu konudaki en büyük destekçisi annesi Jolie elbette.

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Maddox ve Pax Thien, anneleriyle birlikte onun rol aldığı filmlerin kamera arkasında yapım asistanı olarak çalışıyor.

Görünüşe göre kardeşler arasında en çekingeni olan Vivienne Marcheline de Broadway'te The Outsiders adlı yapımda yapımcı olan annesinin asistanı olarak çalıştı.

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Annesinin küçücüğü meğer o yaşta o kasları böyle edinmiş... Ne de olsa babası... Kan çekiyor

ÇOCUKLARIN HİÇBİRİ ÜNLÜ OLMA PEŞİNDE DEĞİL
Angelina Jolie, verdiği bazı röportajlarda çocuklarından hiçbirinin oyuncu olmayı düşünmediğini söyledi. Hatta onun anlattığına göre çocukların ünlü olmak gibi bir amacı da yok.

Jolie, hayatta her ne olmak istiyorlarsa istesinler onların en büyük destekçisi olacağını da belirtti.

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Bu arada altı çocuğun da babaları Brad Pitt ile görüşmediğini, zorlu geçen boşanma sürecinde hep annelerinin yanında yer aldığını hatırlatalım. 

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#Angelina Jolie#Brad Pitt#Brangelina

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