Annesinin inadı sayesinde dünyaya gelmişti... Yaş oldu 61, kızları boyunu geçti... Sinemanın efsane güzeli hala genç!

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Aslına bakılırsa kendisi de oyuncu olmak isteyip bunu başaramayan annesinin hayallerini gerçekleştiriyordu. Ama öyle olmasa bile sinema dünyasının ona kayıtsız kalması mümkün değildi zaten.

Çünkü eşine az rastlanır doğal bir güzelliğe sahipti. Sonrasında da on yıllar boyunca kadın güzelliğinin simgesi olarak anıldı.

İşte sinemanın bir değil birkaç dönemine damgasını vuran o ünlü güzel artık 61 yaşında! Yüzünde kırışıklıklar olsa da hala endamıyla yıllara meydan okumayı sürdürüyor.

Büyük olasılıkla herkesin hemen anladığı gibi Brooke Shields bu anlattığımız ünlü.

Bebekken reklam filminde oynayıp sonra da Pretty Baby ile 12 yaşında şöhreti yakalayan Shields, geçtiğimiz mayıs ayında 61 yaşına girdi.

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Dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yaptığı evliliği kısa süren Shields, ikinci kocası Chris Henchy ile iki çocuklu ve mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Yıldız, sosyal medya sayfasından bu yıl Avrupa'da yaptığı yaz tatilinde çekilen pozlarını 2.8 milyon takipçisiyle paylaştı. Görünüşe göre Shields'a bu tatilde ailesinin yanı sıra bir grup kadın arkadaşı da eşlik etti.

Brooke Shields'in Hırvatistan'daki tatilinden görüntüler içeren ve "Yazın en güzel anları... En sevdiğim insanlarla Hırvatistan'a yaptığım inanılmaz gezi" mesajı eşliğinde yaptığı paylaşım yaklaşık 3 milyon takipçisi tarafından da beğenildi.

Shields, o paylaşımlarda üzerinde koyu renk askısız mayosuyla görülüyor. Artık 60'lı yaşlarının sayfasını açmış olmasına rağmen formda görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

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2001 yılında evlendiği Chris Henchy'den 23 yaşında Rowan Frances ve 20 yaşında Grier Hammond adında iki kızı bulunuyor ünlü yıldızın.

Boyunu geçen iki kızına ve diğer meslektaşları gibi estetik müdahalelere yönelmeyi artık bir kenara bırakmasına rağmen Shields hala güzelliğini ve zarafetini koruyor.

Koyu renk saçları, mavi gözleri ve düzgün yüz hatlarıyla sinemaya daha ufacık bir çocukken giriş yaptı Shields. Pretty Baby, The Blue Lagoon (Mavi Göl) Endless Love (Sonsuz Aşk) gibi filmlerde gencecik yaşında şöhrete kavuştu.

Eşine az rastlanır güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Brooke Shields'in özel hayatı da çalkantılıydı...

Annesinin, onun bütün hayatına yayılan baskısı, uzun süre hiçbir erkekle birlikte olmadığını söylemesi, mesleği uğruna uğradığı tacizler derken sürekli ilgiyi üzerinde tuttu Shields.

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Kariyerinin ilk döneminde yaşadığı zorlukları da kendisini konu alan Pretty Baby adlı filmde anlattı.

Her ne kadar yaşadığı süre boyunca annesi Teri ile çatışmalar, tartışmalar içinde olsa da ölümünden sonra onu affetti... Zaten Teri yaşarken de onunla bağlantısı hiç kopmadı.

Aslına bakılırsa eğer belki de annesi söz dinlemiş olsaydı, dünya Brooke Shields'ı tanımayacaktı bile.

Çünkü annesi Teri, babası Frances Alexander ile evlenmeden önce hamile kaldı. Frances'ın ailesi Teri'ye para verip bu bebekten kurtulmasını söyledi.

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Ama Teri onları dinlemedi. Sonuçta Frances Alexander ile evlendiler. Ama evlilik uzun sürmedi.

Teri bebeğini dünyaya getirdi ve kendisi asla gerçekleştiremediği hayallerini onun yaşamasını sağladı. Yaşadığı süre boyunca da kızının menajerliğini üstlendi.

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Brooke Shields , 1997 'de dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile bir evlilik yaptı. Annesinin karşı çıktığı bu evlilik iki yıl sonra bitti.

2001 yılında ikinci evliliğini yaptığı Chris Henchy'den iki kız annesi oldu yıldız.