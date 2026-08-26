Annesinin inadı sayesinde dünyaya gelmişti... Yaş oldu 61, kızları boyunu geçti... Sinemanın efsane güzeli hala genç!

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Aslına bakılırsa kendisi de oyuncu olmak isteyip bunu başaramayan annesinin hayallerini gerçekleştiriyordu. Ama öyle olmasa bile sinema dünyasının ona kayıtsız kalması mümkün değildi zaten.
Çünkü eşine az rastlanır doğal bir güzelliğe sahipti. Sonrasında da on yıllar boyunca kadın güzelliğinin simgesi olarak anıldı.
İşte sinemanın bir değil birkaç dönemine damgasını vuran o ünlü güzel artık 61 yaşında! Yüzünde kırışıklıklar olsa da hala endamıyla yıllara meydan okumayı sürdürüyor.
Bebekken reklam filminde oynayıp sonra da Pretty Baby ile 12 yaşında şöhreti yakalayan Shields, geçtiğimiz mayıs ayında 61 yaşına girdi.
Yıldız, sosyal medya sayfasından bu yıl Avrupa'da yaptığı yaz tatilinde çekilen pozlarını 2.8 milyon takipçisiyle paylaştı. Görünüşe göre Shields'a bu tatilde ailesinin yanı sıra bir grup kadın arkadaşı da eşlik etti.
Shields, o paylaşımlarda üzerinde koyu renk askısız mayosuyla görülüyor. Artık 60'lı yaşlarının sayfasını açmış olmasına rağmen formda görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.
Boyunu geçen iki kızına ve diğer meslektaşları gibi estetik müdahalelere yönelmeyi artık bir kenara bırakmasına rağmen Shields hala güzelliğini ve zarafetini koruyor.
Eşine az rastlanır güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Brooke Shields'in özel hayatı da çalkantılıydı...
Annesinin, onun bütün hayatına yayılan baskısı, uzun süre hiçbir erkekle birlikte olmadığını söylemesi, mesleği uğruna uğradığı tacizler derken sürekli ilgiyi üzerinde tuttu Shields.
Her ne kadar yaşadığı süre boyunca annesi Teri ile çatışmalar, tartışmalar içinde olsa da ölümünden sonra onu affetti... Zaten Teri yaşarken de onunla bağlantısı hiç kopmadı.
Çünkü annesi Teri, babası Frances Alexander ile evlenmeden önce hamile kaldı. Frances'ın ailesi Teri'ye para verip bu bebekten kurtulmasını söyledi.
Teri bebeğini dünyaya getirdi ve kendisi asla gerçekleştiremediği hayallerini onun yaşamasını sağladı. Yaşadığı süre boyunca da kızının menajerliğini üstlendi.