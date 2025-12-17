Annesi utançtan kayıplara karıştı... Küçücük bebek ona emanet

Haberin Devamı

Bir anlamda tam da böyle zaten... Ama yaşıtlarıyla arasında çok büyük bir fark var...

Çok varlıklı ve nüfuzlu bir ailenin içine doğdu... Annesi, babası, babaannesi en çok da dedesi onun gözünün içine bakıyor... En iyi şekilde yetişmesi için ellerinden geleni yapıyor.

"Bunda ne var, milyonlarca çocuk da böyle değil mi zaten!" diye düşününler için adım adım genç kızlığa doğru ilerleyen bu küçük kızın farkını hemen söyleyelim: O İsveç kraliyet ailesinin ilk torunu...

Ülkenin gelecekteki kraliçesi Victoria ve kocası Daniel'in ilk göz ağrısı... Aynı zamanda tahtın annesinden sonraki mirasçısı...

Dünya üzerinde birçok kişi onu "annesinin eski kıyafetlerini giyen prenses" olarak tanıyor bir yandan da.

HERKES BİR YANA EN KÜÇÜK KUZENİ DİĞER YANA

Son zamanlarda 13 yaşındaki Estelle'in genç omuzlarına bambaşka bir sorumluluk yüklendi.

O artık gerektiği zaman dayısı Prens Carl Philip ile yengesi Prenses Sofia'nın tek kızı ve dört çocuğunun en küçüğü olan Ines'le ilgilenme görevini de üstleniyor...

Bunun son örneğini de anneannesi Kraliçe Silvia ve teyzesiyle, dayısının çocukları hep birlikte kamera karşısına geçtiklerinde de gözler önüne serdi.

İsveç kraliyet ailesinin genç kuşakları, geçtiğimiz günlerde geleneksel olarak Noel ağacını süslemek için bir araya geldi.





ANNESİ YOKKEN BEBEKLE O İLGİLENDİ

O gün aile büyüklerinden sadece Kraliçe Silvia yanlarındaydı.

Estelle'in 9 yaşındaki kardeşi Oscar da oradaydı elbette. Onun dışında teyzesi Prenses Madeleine'in çocukları Leonor, Nicolas ve Adrienne de orada hazır bulundu.

Elbette Estelle'in dayısı Carl Philip ile Sofia'nın dört çocuğu Alexander; Gabriel, Julian ve bu yılın başında dünyaya gelen tek kızları Ines de ağaç süsleme işine katıldı.

Zaten sonrasında da Silvia bütün torunlarını yanına alıp bir hatıra pozu da verdi.

MİNİK BEBEĞİ KUCAĞINDAN İNDİRMEDİ

İşte bütün o keyifli karmaşa sırasında ailenin en küçüğü olan Ines'ten gözlerini bir an bile ayırmayan biri vardı: Prenses Estelle. Yani annesinden sonra İsveç'in gelecekteki kraliçesi.

13 yaşındaki Estelle, kuzeni Ines'in vaftiz annesi olarak da görev yaptı geçtiğimiz haziran ayındaki törende.

Belli ki küçük Ines'in onun kalbinde çok ayrı bir yeri var. Çünkü o gün diğer kuzenleri bir yana Ines bir yana bir görüntü sergiledi.

Görünüşe göre minik Ines de büyük kuzeni Estelle ile zaten çokça vakit geçiriyor ki onun kucağında etrafa gülücükler dağıtmaya başladı.

Annesinden sonra İsveç'in tahtına oturacak olan Estelle, bu yıl haziran ayındaki törende Ines'in vaftiz annesi de olmuştu.





Ağaç süsleme işinin sonunda Kraliçe Silvia bütün torunlarını yanına alıp poz verdi. Bu arada Kraliçe'nin, büyük kızı Victoria'dan 2, küçük kızı Madeleine'den üç, tek oğlu Carl Philip'ten de dört torunu olduğunu hatırlatalım.

Bu arada Ines'in annesi nedeniyle İsveç sarayı da zorlu bir dönem geçiriyor.

Ines'in annesi, yani Kral Carl 16. Gustav ve Kraliçe Silvia'nın tek oğlu Carl Philip'in karısı Sofia'nın adı da Jeffrey Epstein, dosyasına karıştı.

İleri sürülenlere göre Sofia, gençlik yıllarında daha Carl Philip ile tanışmadığı dönemde bir süre New York'ta yaşadı.

İşte o sırada da İsveçli bir iş kadını aracılığıyla Epstein ile tanıştı.





EN ÖNEMLİ TÖRENE BİLE KATILMADI

Hatta dünyanın en korkunç seks ticareti çetelerinden birinin kurucusu olan Epstein ona ABD'de alacağı oyunculuk derslerinin ücretini ödemeyi bile önerdi.

İsveç Sarayı, her ne kadar gelinleri Sofia'nın Epstein'in taciz adasına gitmediği, onunla tanıştığı dönemde çok genç olduğunu savunsa da Sofia bir süredir ortalarda görünmüyor.

Önceleri doğum izninde olan Sofia'nın, aile için çok önemli olan Nobel törenlerine katılmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu durum da kraliyet ailesinin, Sofia'yı fazla göz önüne çıkarmayarak skandalın önüne geçme isteği olarak yorumlanıyor.