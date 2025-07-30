Annesi ona çok çektirmişti... Kendi kızlarına melek gibi anne oldu!

Haberin Devamı

Elbette sıradan ebeveyn ve evlat ilişkisi sürdürenler de var ama çoğunluğu pek öyle değil.

Bu konudaki en çarpıcı örneklerden birini de daha çocuk yaşta kamera karşısına geçtiği E.T adlı filmle tanınan Drew Barrymore sergiliyor yıllardır.

Onun annesiyle olan ilişkisi gerçekten de eşine çok rastlanmayacak türden... 'Tuhaf' diye tanımlamak bile çok da yeterli olmayabilir.

KENDİ ANNESİNDEN FARKLI BİR ANNE OLDU

Bugün artık 50 yaşında iki kız çocuğu annesi olan Barrymore, annesiyle çok da iyi geçinemediğini zaman zaman ifade ediyor zaten.

Annesi Jaid'in kendisini daha ufacık çocukken Hollywood partilerine götürdüğünü oralarda sabahlamak zorunda kaldığını defalarca itiraf etti Barrymore.

Haberin Devamı

Zaten bilenler bilir, Barrymore'un hayatı da daha ilk gençlik yıllarından itibaren pek de güzel geçmedi. Çocukken kötü alışkanlıkların pençesine düştü, çok genç yaşta defalarca evlendi ve boşandı.

Kızları ve bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yapan Drew Barrmore, çıktığı yat gezintisinde görüntülendi.





İKİ TANE KIZ ÇOCUĞU VAR

Ama ilerleyen yıllarda yaş aldıkça hayata bakışı da yaşayışı da değişmeye başladı. Her ne kadar sonuçta yine boşansa da iki kızıyla kendi annesiyle yaşadığından çok farklı bir ilişki kurdu.

Artık 50 yaşında olan yani bu dünyada yarım asrı geride bırakan Drew Barrymore bir süredir iki kızıyla birlikte Fransa'nın St. Tropez kentinde tatil yapıyor..

Geçtiğimiz günlerde de iki kızı ve arkadaşlarıyla birlikte çıktığı lüks yat gezintisinde objektiflere takıldı. Koyu renk bir mayo giyen Barrymore, kzlarıyla birlikte denize atladı, güneşlendi ve bol bol yüzüp su sporlarıyla ilgilendi.

Haberin Devamı

KIZLARIYLA ARKADAŞ GİBİ OLDU: Kendisinin de zaman zaman söylediği gibi iki kızına, annesinin kendisine davrandığından daha farklı davranmaya çalışıyor Drew Barrymore... Onlarla hem anne ile kız hem de dostluk ilişkisi kurmak için çabalıyor. Görünüşe göre bu konuda da başarılı olmuş durumda.





ÜÇ KEZ EVLENDİ: Drew Barrymore ilk evliliğini 1994 ile 95 arasında Jeremy Thomas ile yaptı. Ardından 2001 ile 2002 arasında Tom Green ile evlendi. Son evliliğini ise 2012 ile 2016 arasında Will Kopelman ile yaşadı. Bu evlilikten Olive ve Frankie adında iki tane kızı bulunuyor. Olive 12, Frankie ise 11 yaşında.

Haberin Devamı





SİNEMACI BİR AİLEDEN GELİYOR

Drew Barrymore, sinemacı bir ailenin içinde gözlerini dünyaya açtı. Babası John Drew Barrymore da Alman asıllı annesi Jaid de birer oyuncuydu. Ama bitmedi.

Dedesi John Barrymore döneminin ünlü bir sahne aktörüydü. Yani aslında belki kendi haline bırakılsa Drew da zaten onlarla aynı mesleği seçecekti. Yine de bu konuda annesi ona itici güç oldu.

Annesi Jaid'in gayretiyle daha küçücük yaşta kendini kameralar karşısında buldu Drew. Öte yandan hayatı da bir kaos içindeydi.

İflah olmaz bir alkolik olan babası onları terk etti. Annesi ise çocuğunu tek başına büyütmeye hazır değildi.

Haberin Devamı

Üstelik kendisi ünlü bir oyuncu olmaya çabalayıp bunu başaramamıştı. Elinde ise erkenden bu yola çıkabilecek olan küçücük kızı vardı. İşte ondan sonra Drew'nun hızlı hayatı başladı.

'ÇOCUKLUĞUM KORKUNÇ BİR YALNIZLIK İÇİNDE GEÇTİ'

Barrymore yıllar sonra The Guardian'a verdiği röportajda çocukluğunu 'korkunç' ve 'yalnızlık içinde geçti' diye tanımlamıştı.

Söylediğine göre anne ve babasına karşı derin bir öfke duyuyordu. Çünkü asla kendisinin yanında olmamışlardı.

Bir süredir online olarak kendi adını taşıyan bir sohbet programı hazırlayıp sunan Drew Barrymore, kendi annesiyle de sorunlu bir ilişki yaşayan meslektaşı Brooke Shields'ı konuk ettiği bölümde de annesiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

Haberin Devamı

Yıldız, "Benim cinsellikle ilgili kafam karışıktı. Çünkü annem benim erkek arkadaşlarımla flört ederdi" demişti.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu itiraf etti: Boşandığımdan bu yana cinsel perhizdeyim Haberi görüntüle

Barrymore daha küçücük bir çocukken Steven Spielberg'in yönettiği E.T adlı filmle tanındı.