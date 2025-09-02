Annesi evlenip yuva kurmasını istiyor... Belki bu sefer tamamına erer... Kapı önü aşıkları

Haberin Devamı

İşte 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran model Cindy Crawford da bunlardan biri.

Elbette aradığı aşkı, huzuru ve aile hayatını onun kadar önemseyen ikinci kocası Rande Gerber ile birlikte.

Ünlüler dünyasının mutlu evliliklerini sürdüren çiftlerden biri olan 59 yaşındaki Crawford ile 63 yaşındaki Gerber'in biri kız diğeri erkek iki tane evladı var.

Oğulları Presley 26, kızları Kaia da 23 yaşına geldi. Her ikisi de Cindy Crawford'un izinden gidip moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.

Oğulları Presley 26, kızları Kaia da 23 yaşına geldi. Her ikisi de Cindy Crawford'un izinden gidip moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.

Presley biraz daha gözlerden uzak yaşayıp çalışsa da annesinin gençlik yıllarına çok benzeyen Kaia Gerber ise daha fazla ilgi çekiyor.

GENÇ KIZIN HIZLI AŞK HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Özellikle de hızlı aşk hayatıyla.

Henüz 23 yaşında olan Kaia Gerber şu ana kadar bir değil birkaç tane çok konuşulan ilişki yaşadı.

Genç kız Wellington Grant, gösteri dünyasında çok iyi bir şöhreti olmayan Pete Davidson, oyuncu Jacob Elordi ve son dönemin en başarılı yıldızlarından biri Austin Butler olmak üzere yüksek profilli ilişkilerin kahramanı oldu.

Son olarak ise bir başka oyuncu Lewis Pullman ile romantik bir ilişkiye başladı...

KAPI ÖNÜ AŞIKLARI

Gençler, Venedik Film Festivali kapsamında bulundukları kentte bir barın kapısı önünde öpüşürken objektiflere takıldı.

Kaia Gerber ile Lewis Pullman aşklarına öylesine kendilerini kaptırmışlardı ki paparazzinin kendilerini görüntülemesini bile umursamadılar.

Gerber ile Thunderbolts adlı yapımla tanınan 32 yaşındaki Lewis Pullman, aslına bakılırsa bu yılın başından beri aşk söylentilerinin merkezindendi.

Fakat ikisi de bu konuda ne konuştu ne de bu söylentileri doğrulamak için bir adım attı.

YILIN BAŞINDAN BERİ SÖYLENTİLERİN MERKEZİNDEYDİLER

Sonunda bu şekilde birlikte olduklarını da gözler önüne serdiler. Genç çift daha sonra kapısında öpüştükleri bardan ayrılıp Venedik sokaklarında el ele gezintiye çıktı.

Bu arada Lewis Pullman'ın, deneyimli oyuncu Bill Pullman'ın oğlu olduğunu da not düşelim...

Başka bir parantez de elbette gençliğinin ve bu yaşta kavuştuğu şöhretin keyfini süren Kaia Gerber'in anne ve babasının düşünceleri için açalım...







ANNE VE BABASI İLİŞKİYE AD KONULMASINI İSTİYORDU

O dönemdeki söylentilere göre bir önceki sevgilisi Austin Butler ile birlikte olduğu sırada Crawford artık bu ilişkiye bir "ad konulması" gerektiğini düşünüyordu...

Özellikle Elvis filminde sergilediği performansla hafızalara kazınan 33 yaşındaki Butler ile 23 yaşındaki Kaia Gerber'ın ilişkisi, 2024 yılının son dönemlerinde bitti.

Kaia Gerber ve Austin Butler'a yakın kaynaklara göre gençler, herhangi bir kırgınlık nedeniyle ayrılmadı. Aralarındaki duygular bittiği için hayatlarına ayrı yollarda devam etme kararı aldı.

AUSTIN BUTLER İLE ÜÇ YIL BİRLİKTE OLDULAR

Gerber ile Butler, 2021 yılında yakınlaştılar. Austin Butler, aynı yıl Kaia'nın annesi Cindy Crawford ve babası Rande Gerber ile bir defilede konuşurken görüntülendi. Bir yıl sonra da Sevgililer Günü'nde Kaia ile Austin giderek daha fazla yakınlaştı.

Gençlerin aşkı ilk olarak W dergisinin Oscar töreni öncesi düzenlediği partide dikkat çekti. 2022 yılında Cannes Film Festivali'nde artık yakınlıklarını kimseden saklamaz oldular.

Sonunda 2022 yılında MET Gala'da kırmızı halıya birlikte çıkarak birlikteliklerini ilan ettiler.

Kaia Gerber ile Austin Butler, çektikleri bunca ilgiye rağmen birlikteliklerini çok da fazla meraklı gözlerin önüne çıkarmamaya çalıştılar.

ARTIK BİR EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORLARDI

Bu arada büyük olasılıkla Cindy Crawford ile kocası Rande Gerber bu ilişkinin artık bitmesinden sonra derin bir nefes almış olmalı.

Çünkü iddialara göre her ikisi de Kaia'nın Austin Butler ile yaşadığı aşkın "adının konulması" gerektiğini düşünüyordu.

Daha da açıkçası artık 30 yaşını geçen Butler'ın durulup oturmasını yani kızlarına evlenme teklif etmesini bekliyorlardı.

Crawford ve Gerber, kızları Kaia'nın, hayatının en güzel yıllarını geleceği belirsiz bir ilişkiyle heba etmesinden çekiniyorlardı.

Bu konu 59 yaşındaki Crawford ile 62 yaşındaki kocası Gerber arasında da sık sık tartışılıyordu ileri sürülenlere göre.

Hatta geçen yılın ekim ayında Cindy ile Rande'nin kızları Kaia'yı karşılarına alıp Austin Butler ile ilişkisi hakkında ciddi bir konuşma yaptıkları da söylendi.