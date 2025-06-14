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Annesi, babasından 'kavga gürültü' boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

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#Ünlülerin Çocukları Böyle Mezun Oldu#Jessica Alba Cash Warren#Jessica Smpson Eric Johnson
Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 17:16

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri şu anda bambaşka bir heyecan içinde... Üstelik bu heyecan öylesine büyük ki birçoğu duygularının seline kapılıp gözyaşı bile döktü.

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Bunca telaşın nedeni mezuniyet törenleri... Tıpkı sıradan aileler gibi bazı ünlülerin çocukları da birer birer okudukları okullardan mezun oluyor.. Törenle diplomalarını alıp keplerini havaya fırlatıyorlar.

Onların durumunu böylesine ilgi çekici kılan ise çocuklarının özel günlerinde evliliklerini bitiren çiftlerin de yeniden bir araya gelmesi... Birçok ünlü bir yanında eski diğer yanında yeni eşleriyle çocuklarının hatırına bir araya geldi.

Hepsinde heyecan doruktaydı... Hatta bazıları mutluluk gözyaşları bile akıttı.

Gelin isterseniz bir bakalım, hangi eski çiftler çocuklarının diploma sevinci nedeniyle yeniden bir araya geldi.

Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

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YÜZÜNE BURUK BİR GÜLÜMSEME YERLEŞTİ
Bu mezuniyet törenlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri Cayden Costner oldu... Soyadında da anlaşılacağı üzere Cayden, Kevin Costner ile gayet olaylı bir biçimde boşandığı eski karısı Christine Baumgartner'ın üç çocuğundan en büyüğü.

18 yaşındaki Cayden, hafta sonu liseden mezun oldu... Diplomasını aldı, cübbe giydi kep attı... Annesi Christine, babası Kevin, hatta babasının ilk karısından dünyaya gelen üvey ablası 38 yaşındaki Cindy de onu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Elbette hepsi Cayden adına sevinçliydi... Genç adam da bu özel günün anısına aile üyeleriyle bol bol objektiflere poz verdi. Ama Cayden'ın gülümsemesinde bir burukluk vardı...

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Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

EVLİLİK BİTTİ KİN HALA YERLİ YERİNDE
Bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı zaten... Costner ile Baumgartner her ne kadar boşanmış olsa da belli ki aralarındaki sorunlar tam olarak çözülmemişti. İkisi tören boyunca birbirleriyle hiç doğrudan iletişim kurmadı, birbirleriyle gerekmedikçe konuşmadı.

Söylenenlere göre Kevin Costner ile eski karısı Christine Baumgartner için yeni normal bu.

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Elbette bu durumda Baumgartner'ın sonradan gidip hem komşuları hem de Costner'ın arkadaşı olan Josh O'Connor ile nişanlanmasının da büyük etkisi var. İşte bütün bunlar yüzünden de Cayden, mezuniyet töreninde hep yüzünde zoraki ve yapay bir gülümsemeyle görüldü.

Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

Costner, geçen yılki Venedik Film Festivali'ne Baumgartner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun en büyüğü Cayden ile katılmıştı. Genç adamın lise mezuniyeti ise annesi ve babası arasındaki bitmeyen gerilim yüzünden zehir oldu. Yüzüne buruk bir gülümseme yerleşti. 

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Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

Baumgratner, Kevin Costner'dan boşandıktan sonra onun eski arkadaşı ve evliyken komşuları olan Josh O'Connor ile nişanlandı. 

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Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

'BEN DE BİR ZAMANLAR SENİN ŞİMDİKİ KARINLA EVLİYDİM' 
Bu yıl mezuniyet sevinci yaşayan eski çiftlerden biri Miranda Kerr ile Orlando Bloom…

2010 ile 2013 arasında evli kalan çiftin Flynn Christopher adında bir erkek evladı bulunuyor. Çift, yollarını ayırıp başka aşklara yelken açsa da Flynn'ın bu mutlu günü için bir araya geldi..

Miranda Kerr'ın şu an evli olduğu ve Evan Spiegel da eski çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı...

Hatta törenin sonunda Bloom ile Spiegel birbirleriyle bir süre sohbet etti. Sonra da sarılıp veda ettiler.

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Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

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Miranda Kerr'ın eski kocası Orlando Bloom ile şimdiki kocası Evan Spigel, tören sonrası bir süre sohbet etti. Sonra da birbirlerine sarılıp vedalaştılar.

Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

Miranda Kerr ilk evliliğini Bloom ile yaptı... Ondan Flynn adında bir oğlu oldu. Şu an süren Evan Spiegel evliliğinden de üç tane oğlu var.

Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

ONLAR DA KIZLARI İÇİN YAN YANA GELDİ
Evlilikleri kısa süre önce biten Jessica Alba ile Cash Warren da kızları Honor'ın mezuniyeti için bir araya geldi....

Artık yollarını ayıran Alba ile Warren, ilk göz ağrılarının diploma almasını mutluluk gözyaşları ve heyecanla izledi.

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Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

Jessica Alba ile Cash Warren'ın 14 yıllık evliliği de artık tarihe karıştı. Eski çift üç çocukları için bir araya geliyor artık.

Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

10 YILLIK EVLİLİKLERİ BİTMİŞTİ
Gösteri dünyasında mutluluk gözyaşları döken eski çiftlerden biri de Jessica Simpson ile Eric Johnson oldu...

10 yıllık evliliklerini bu yıl bitiren üç çocuklu çift, büyük kızları Maxwell'ın mezuniyeti için bir aradaydı..

Hatta eski çift törenin yapılacağı okula aynı araçla gitti. Nedendir bilinmez ikisinin düşünceli görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.

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Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

Jessica Simpson ile Eric  Johnson'ın 10 yıllık evliliklerinden üç tane çocukları dünyaya geldi. Eski çift büyük kızları Maxwell için bir araya geldi.

Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

SEVGİLİSİNİ YANINDAN AYIRMADI:  Channing Tatum da Jenna Dewan ile evliliğinden dünyaya gelen kızının mezuniyet törenine katıldı. Eski eşler orada buluştu... Bu arada Channing Tatum, törene yeni sevgilisi Inka Williams'ı da götürdü.

Annesi, babasından kavga gürültü boşandı.. Sonra gidip komşuyla nişanlandı... Ünlü oyuncunun oğlunun mezuniyet töreni zehir oldu

Jenna Dewan ile Channing Tatum, 2000 ile 2019 arasında evli kaldı. (Solda) Bu evlilikten 12 yaşında olan Everly adında bir kızları oldu. Dewan, uzun süredir Steve Kazee ile birlikte.

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#Ünlülerin Çocukları Böyle Mezun Oldu#Jessica Alba Cash Warren#Jessica Smpson Eric Johnson

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